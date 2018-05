Milano | on line bando periferie | c' è tempo un mese per presentare progetti

MONZA-ARCORE - 67ENNE TRAVOLTO E UCCISO DAL TRENO/ Riprende Linea verso Milano dopo ritardi di 2 ore : Monza, uomo di 67 anni investito e UCCISO dal TRENO: forse suicido. Disagi e ritardi per i viaggiatori sulla tratta Milano-Lecco, traffico ferroviario sospeso poi riattivato (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:00:00 GMT)

VARICELLA PARTY A Milano / Esplode l'odio online : "Perché non lo fate col vaiolo?" : VARICELLA PARTY a MILANO, continuano le polemiche sui vaccini: l'annuncio su Facebook di un genitore contrario infiamma la rete e anche gli specialisti. Quali sono i rischi che si corrono(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:20:00 GMT)

Milano : Comune - online bando per mappare in 3D piazze che ospitano eventi : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - mappare in 3D le 25 piazze cittadine più richieste per la realizzazione di eventi pubblici, renderle interattive e navigabili dal Geoportale del Comune di Milano, come avviene nei programmi di Street View ma con un alto livello di dettaglio, che dai palazzi al verde e a

Milano : Comune - online bando per mappare in 3D piazze che ospitano eventi (2) : (AdnKronos) - Le piazze di Milano che andranno fotografate nel dettaglio e mappate sono: Affari, Beccaria, Cadorna, del Cannone, Cordusio, Duomo, La Foppa, Mercanti, Missori, Montanelli, San Nazaro in Brolo, San Fedele, Sempione Arco della Pace, via Agordat Anfiteatro Martesana, Duca d’Aosta, Leonar

Milano : trasporto pubblico - arrivano nuove linee e prolunga orario invernale : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - linee notturne, potenziamento del servizio nei quartieri di periferia e prolungamento dell’orario invernale. Queste le principali novità della programmazione del trasporto pubblico locale realizzata da Comune di Milano e Atm a seguito della proroga del contratto di serv

Fabrizio Corona in giro per Milano senza Silvia Provvedi. La coppia è al capolinea? : Fabrizio Corona continua ad essere solo a Milano, senza la sua Silvia Provvedi da cui non si è mai separato dopo l'uscita dal carcere. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono...

Fondazione Prada - apre la Torre di Koolhaas : 60 metri in vetro e cemento - cambia ancora lo skyline di Milano : Sei piani di opere d'arte (da Jeff Koons a Walter De Maria, da Pino Pascali a Damien Hirst a Carsten Höller) e un grande ristorante in cima che abbraccia...

Incidente sulla linea Milano – Napoli : Frecciarossa investe passante a 240 km/h : Incidente ferroviario nei pressi di Perugia. Un Frecciarossa, partito da Milano e diretto a Napoli, ha investito una persona ad una velocità di 240 km/h. Il treno al momento è fermo per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi di rito.Continua a leggere

Ristrutturazione Cucina Milano : le linee guida da seguire : Una delle voci di spesa maggiore per tante famiglie milanesi è Ristrutturazione Cucina a Milano. L’ambiente Cucina infatti deve essere

Come sta cambiando lo skyline di Milano : Progettata dall'architetto Cesar Pelli la Unicredit Tower è stata inaugurata nel 2014 Come quartier generale della banca. Con i suoi 231 metri è il ventesimo edificio più alto d'Europa . Rappresenta ...

Milano - in servizio sulla linea 84 primo di 25 bus elettrici : San Donato Milanese , askanews, - Stesse dimensioni, stessa livrea e stesso numero di posti, ma un motore che quasi non lo senti. Se non fosse per la presa di corrente laterale e per le scritte sulle ...

Forte esplosione in Lombardia : "Due caccia decollati per intercettare aereo di linea fuori controllo". Doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo...

"Italian Airlines" - nuovo vettore lungo raggio di base a Milano/Bergamo e "feederaggio" con Ryanair : Nasce una nuova compagnia aerea italiana col nome di "Italian Airways" con ambizioni di "Compagnia di bandiera" e obiettivi di collegamento a lungo raggio . "Italian Airways", creata dal Comandante ...

A Milano vertice di giunta post elezioni - Sala 'Bene la nostra linea ma la macchina amministrativa va migliorata' : vertice di giunta a Palazzo Marino, tra sindaco e assessori, per analizzare il risultato del voto politico e regionale a Milano e quanto fatto dall'amministrazione in questo anno e mezzo. 'Rispetto ...