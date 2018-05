Milano | maxi operazione antidroga | 23 arresti

Maxi appalto Expo : il sindaco di Milano Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha commesso nessun illecito quando, in veste di amministratore delegato di Expo, assegnò con un affidamento diretto al gruppo Mantovani l'appalto per la fornitura...

BMW - Un maxi like in centro a Milano per il lancio della X2 : Svelato il mistero del like gigante apparso a Milano nel fine settimana. La statua esposta in piazza XXV Aprile e accompagnata dal messaggio Limportante nella vita è avere like si è rivelata uniniziativa legata alla nuova BMW X2.Contro i social. Linstallazione, alta 9 metri e divenuta immediatamente virale sul web, aveva suscitato curiosità sul suo significato. Nei pressi dellopera, peraltro, un totem interattivo permetteva ai passanti ...

Milano - maxi furto in banca : i giudici restituiscono la tangente al basista : Dall'«interno» della banda, parlò uno soltanto: «Credo che quelli della vigilanza abbiano preso qualcosa». Quelli della vigilanza , Alessandro Salemi, 27 anni, e Maurizio Paesano, 39, lavoravano in ...

Milano : via libera alla maxi moschea di Sesto San Giovanni da parte del Tar Video : Il Tar ha accolto il ricorso del centro culturale islamico contro lo stop all’edificazione della “grande #moschea” dell’hinterland milanese [Video]. Quindi i lavori di costruzione ripartiranno? È ancora presto per dirlo. La moschea non s’ha da fare. O forse si? La precedente giunta di centrosinistra aveva autorizzato la costruzione di un luogo di culto per i musulmani, fin dal 2013. Ci sono state molte tensioni a to di questa decisione, in ...

Milano : via libera alla maxi moschea di Sesto San Giovanni da parte del Tar : Il Tar ha accolto il ricorso del centro culturale islamico contro lo stop all’edificazione della “grande moschea” dell’hinterland milanese. Quindi i lavori di costruzione ripartiranno? È ancora presto per dirlo. La moschea non s’ha da fare. O forse si? La precedente giunta di centrosinistra aveva autorizzato la costruzione di un luogo di culto per i musulmani, fin dal 2013. Ci sono state molte tensioni a seguito di questa decisione, in ...

COLOGNO MONZESE - INCENDIO IN UNA CARTIERA/ Video Milano - esplosione e maxi rogo : evacuate palazzine : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, esplosione udita e maxi rogo nell'azienda di stoccaggio carta. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Milano - maxiprocesso ai boss della droga : condanne per oltre 200 anni di carcere. C’è anche “Dentino” Crisafulli : Decine di condanne per un totale di 200 anni di carcere e una pena di 20 anni e 11 mesi per Biagio Crisafulli, lo storico boss del narcotraffico in Lombardia. Si è chiuso così l’ultimo grande maxi processo alla nuova mala milanese, scaturito da un’inchiesta del pm Marcello Musso (che in passato fece condannare anche Totò Riina) sul traffico di stupefacenti e le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel capoluogo lombardo. Biagio ...

