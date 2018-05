Milano | dal 7 maggio una settimana di Food Week

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018), 3 mag. (AdnKronos) – Torna dal 7 al 13la, con sette cucine tematiche disseminate per la città e quaranta tra gli chef più rappresentativi del panorama italiano coinvolti in show e storycooking. Il tema della nona edizione sarà il ‘carrello della spesa’ e tanto spazio sarà riservato alla solidarietà, con quattro onlus impegnate in una raccolta di generi alimentari in favore delle fasce più disagiate della popolazione. Al Fuorisalone del gusto, organizzato da Lievita, le sette cucine esclusive saranno la City Kitchen e la Public Kitchen in largo Beltrami, la Student Kitchen all’Università Iulm, la Home Kitchen, la Special Kitchen nel reparto Disturbi dei comportamenti alimentari dell’Ospedale Niguarda, la Lifestyle Kitchen, in vetrina al piano terra del Brian & Barry Building in zona San Babila, più un Healthy Point, e ...