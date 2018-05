Milan | parte del bond posticipata di nove mesi

Mercati Partenza poco mossa - a Milano in rialzo Saipem : ... mentre venerdì in occasione dell'International Monetary and Financial Committee a Washington il presidente dell'Eurotower Mario Draghi ha dichiarato che l'economia della zona euro ha bisogno di una ...

Serie A Benevento - in partenza in più di 500 per Milano : Benevento - Per l'anticipo di domani sera a San Siro contro il Milan , l'allenatore Roberto De Zerbi ha diramato la stessa lista di convocati del match contro l' Atalanta di mercoledì scorso. Restano ...

Milano-Bicocca partecipa al progetto europeo SIGN HUB : cosa cambia per le lingue dei segni : Per la prima volta la lingua dei segni italiana (LIS), insieme a catalana (LSC), spagnola (LSE), turca (TID), tedesca (DGS) e dei Paesi Bassi (NGT), avrà la sua grammatica di riferimento completa, in grado di descrivere tutti i fenomeni linguistici: fonologici, morfologici, sintattici e pragmatici. Potrà così essere oggetto di test diagnostici che valutano i disturbi del linguaggio, avrà archivi della memoria culturale e linguistica grazie a ...

Milano. Bilancio Partecipativo : ecco i primi classificati : Verde, mobilità sostenibile e servizi: queste le scelte dei cittadini che hanno votato i 47 progetti finalisti del Bilancio Partecipativo.

A Milano la corsa a ostacoli italiana più partecipata : Per la sua quinta edizione Inferno, la corsa a ostacoli italiana più diabolica e partecipata con oltre 5 mila presenze

Mobilità : parte a Milano il primo car sharing di comunità in Europa : UPTOWN sarà il primo insediamento residenziale in Europa con un servizio privato di car sharing per i residenti che avranno a disposizione una flotta di auto elettriche a loro riservate. L’auto elettrica prescelta è il nuovo modello D2 di Share’ngo, che offre tutto quello di cui avranno bisogno i residenti ad Uptown per muoversi in città: 2 posti, 80Kmh, autonomia estesa a 180Km, brillanti e facili da guidare con ingresso libero in Area C e ...

Alla riscossa Wind Tre : rete unica anche a Milano - parte la campagna SMS : Un altro tassello importante si aggiunge all'operazione promossa da Wind Tre, questa volta in relazione all'avvio della rete unica nella città di Milano. Una recente campagna di SMS portata all'attenzione dai ragazzi di 'tuttoandroid.net' sta facendo il giro dei clienti locali, al fine di informarli della nascita di questa nuova rete, che garantirà loro una connessione dati più veloce, una qualità di copertura maggiore ed un servizio sicuramente ...

Salone del Mobile Milano - martedì 17 aprile parte lo spettacolo del design : Oggetti e progetti; provocazioni , divertenti, e affari , consistenti, . É stato un weekend di preparazione per Milano, tra operai alle prese con strani allestimenti nelle piazze e degli showroom; e ...

Milan-Napoli - pugni e calci a steward : arrestati tre ultrà partenopei : Momenti di tensione all'ingresso dello stadio San Siro poco prima dell'inizio di Milan-Napoli. Tre tifosi partenopei sono stati arresati dagli agenti della Digos per aver aggredito con l'asta di una ...

Countdown per il lancio di StartupItalia! Open Summit 2018 : si parte a Milano mercoledì 18 aprile - : Proveremo ad aprire una finestra sul resto del mondo, partendo dai numeri , oggi ancora impietosi, sull'ecosistema dell'innovazione in Italia. Per farlo ascolteremo Alberto Onetti , CEO Mind The ...

Tangenti sanità a Milano : caos ospedali Galeazzi e Pini/ Fontana - “Regione Lombardia sarà parte civile” : Milano, Tangenti ospedali Galeazzi e Pini: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri. Tutti gli scenari(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Milano. Dal Teatro alla Scala parte la maratona di #steminthecity : Tutto pronto per la seconda edizione di #steminthecity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per promuovere la diffusione delle discipline

#STEMinTheCity - parte da Milano la maratona che promuove le nuova cultura digitale - : Dalla fisica delle particelle all'intelligenza artificiale, la scienza offre nuovi scenari dove tutto è possibile e il futuro è una dimensione sempre più vicina. Tra le novità di quest'anno 'STEM-A',...

ARTWEEK. Parte lunedì la settimana Milanese dedicata all'arte moderna e contemporanea : Mostre che narrano di epoche e mondi, come "Post Zang Tumb Tuuum", che racconta arte, vita e politica in Italia dal 1918 al 1943, oppure "Una tempesta dal Paradiso. Arte contemporanea del Medio ...