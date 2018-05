Milan | il pareggio di bilancio potrebbe arrivare nel 2019 2020

Pallanuoto - A1 femminile 2018 : risultati e classifica della diciassettesima giornata. Pareggio tra Bogliasco e Milano : Tante emozioni a Bogliasco per la diciassettesima giornata della regular season del campionato di Pallanuoto femminile: il match tra le padrone di casa e il Milano termina per 10-10. Poche sorprese invece negli altri tre incontri dove vincono le favorite: Orizzonte Catania, sempre più prima, Plebiscito Padova e SIS Roma. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. 17^ giornata – 28 aprile Bogliasco ...

Milan - così non va : altro pareggio : Il turno infrasettimanale della 33^ giornata di Serie A è stato spettacolare, pieno di gol e con una sentenza, la retrocessione del Benevento in Serie B con 5 giornate d'anticipo (avendo perso con l'Atalanta in casa per 3-0 nella gara delle 18). In serata il Milan non è riuscito a vincere sul campo del Torino, ottenendo il quarto pareggio consecutivo dopo quelli contro Inter, Sassuolo e Napoli e complicando di per sè la lotta alla Champions ...

Diretta/ Torino Milan (risultato live 1-1) info streaming video e tv : pareggio di De Silvestri! : Diretta Torino Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le due formazioni reduci da due pareggi senza reti cercano punti per l'Europa(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:16:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura in pareggio - Moncler a -1 - 12% (16 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia la settimana guardando ai 23.500 punti. Non ci sono grandi dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:39:00 GMT)

Serie A - 32^ giornata : Milan-Napoli - pareggio che fa male ad entrambe ma che spettacolo a San Siro. Il Benevento ferma il Sassuolo [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - clamoroso pareggio di Bonucci! Gran gol dell’ex : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena una partita stellare, una Grande classico del calcio italiano, un appuntamento davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati. L’esito della super sfida, incontro di cartello di questo turno pasquale, risulterà determinante per l’intero campionato: i bianconeri ...

Spalletti : "Inter guarita? Non ancora. E col Milan non firmo per il pareggio" : Luciano Spalletti, dopo la vittoria netta col Verona, si dice soddisfatto della prova della sua Inter. Ma non si accontenta. "Abbiamo avuto un impatto forte sulla partita, era quello che dovevamo fare ...