Michelle Hunziker replica allo sfogo di Belen Rodriguez

Belen Rogrizuez offende Michelle Hunziker pubblicamente! Il post! : Che cosa è accaduto in queste ore tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez? Per quale motivo la showgirl argentina ha offeso la bionda conduttrice di Striscia La Notizia? Un post pubblico chiarisce che cosa è accaduto tra le due prime donne! Belen Rodriguez chiede scusa pubblicamente a Michelle Hunziker attraverso un messaggio postato su Instagram. La modella argentina si è resa protagonista di una cattiveria espressa nei confronti della bionda ...

Belen Rodriguez chiede scusa a Michelle Hunziker : «Mi vergogno come una ladra - andrò in terapia» Video : Belen Rodriguez pubblica una stories si Instagram per chiedere scusa a Michelle Hunziker per una cattiveria detto in un momento di rabbia. "Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle,...

Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker - poi le scuse/ Video : “Ho detto una cattiveria - ma lei mi ha capita” : Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker, poi le scuse: Video. “Ho detto una cattiveria, ma lei mi ha capita”, ha spiegato la showgirl argentina che ha annunciato di voler andare in terapia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:21:00 GMT)

Vuoi scommettere? Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti finalmente insieme in tv : C’era una volta Scommettiamo che…?, programma degli anni’90 di Rai1 condotto dall’inossidabile coppia formata da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Un format diventato cult e riproposto poi nei primi anni 2000, a fasi alterne e con conduttori diversi. Ora, a dieci anni dalla sua ultima volta sul piccolo schermo, il format torna ma in una veste tutta nuova (o quasi). Il nuovo game show si intitola infatti Vuoi scommettere?, ...

Vuoi Scommettere? - su Canale 5 dal 7 maggio con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : Update 3 maggio - Sorpresa nel giorno della conferenza stampa di presentazione: Vuoi Scommettere? si sposta al giovedì e slitta al 17 maggio. Evita così la fiction Rai del lunedì, ovvero Il capitano Maria con Vanessa Incontrada. Vuoi Scommettere?, su Canale 5 dal 7 maggio Vuoi Scommettere? è prossimo al debutto: la versione di Scommettiamo che...? in salsa Mediaset debutta lunedì 7 maggio in prima serata su Canale 5 e segna, come ormai noto, ...

Vuoi scommettere? - Michelle Hunziker a Blogo : "La mia nuova scommessa in tv con Aurora" (video) : Da giovedì 17 maggio, in prima serata su Canale 5, parte “Vuoi scommettere?”, il game show che vede per la prima volta insieme in tv Michelle Hunziker - che ha condotto anche la versione tedesca del programma “Wetten, Dass…? - e la figlia Aurora Ramazzotti, nel ruolo d’inviata speciale delle esterne.prosegui la letturaVuoi scommettere?, Michelle Hunziker a Blogo: "La mia nuova scommessa in tv con Aurora" (video) pubblicato su TVBlog.it 03 ...

'Vuoi Scommettere?' : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti tra vip - abilità e impegno sociale : Personaggi coraggiosi, talentuosi, bizzarri, senza limiti di età e provenienti da ogni parte del mondo, le cui scommesse nascono da hobby, manie, passioni o abilità particolari. Spesso, affrontano ...