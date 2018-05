Michele Guardì ricorda a TvBlog Tony Cucchiara

blogo

(Di giovedì 3 maggio 2018) E' morto a Roma all'età di 80 anni. Artista composito,è stato cantante, autore di teatro, musical e programmi televisivi di grande successo. Debutta in Rai nel 1960 grazie a Pippo Baudo di cui diventa amico, ma è con due altri agrigentini come lui,e Pippo Flora, che nasce un sodalizio artistico che si trasforma in sincera amicizia, che durerà per tutta la vita.Fra le manifestazioni che lo hanno visto fra i protagonisti ricordiamo il Cantagiro, Un disco per l'estate ed il Festival di Sanremo.poi si dedica alla scrittura di tante commedie musicali, ricordiamo Caino e Abele, Storie di periferia, La baronessa di Carini e Pipino breve. Da 15 anni era fra gli autori del programma del week end di Rai1 Unomattina in famiglia, diretto dal suo amico.prosegui la lettura...