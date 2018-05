Meteo | torna il maltempo sullʼItalia | allerta per nubifragi in diverse regioni

Meteo - maggio inizia col maltempo : tornano pioggia e freddo : Il mese di maggio inizia con un ciclone sull'Italia, che ha già portato precipitazioni e un calo di temperature in diverse zone dello Stivale. In Sardegna sono previsti...

Meteo sino all'11 MAGGIO : PEGGIORA poi VARIABILE - torna la PIOGGIA ancora MITE : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO L'11 MAGGIO Le condizioni METEO , in base all'analisi dei modelli matematici di previsione, potrebbero mantenersi incerte per un lungo ...

Meteo a passo di gambero : estate fino alla sera del 25 aprile - poi torna la pioggia : fino al 25 aprile "regge" il bel tempo sulla Penisola, poi dal 26 aprile anticiclone in graduale indebolimento con qualcheacquazzone o temporale specie al Nord e ridimensionata termica. Un passo avanti verso l' estate , poi torna la primavera"piovosa". Molto incerte al momento le previsioni per il ponte del 1 maggio. fino al 25 aprile (compreso) prove d' estate Prove d’ estate fino al 25 aprile compreso sull’Italia, grazie all’anticiclone europeo che ...

Meteo - caldo record in Italia poi violenti temporali/ Previsioni : da settimana prossima si torna alla normalit : Meteo , caldo record in Italia poi violenti temporali : da settimana prossima si torna alla normalit à. Sembrerebbe avere i giorni contati l’estate anticipata del Bel Paese: ecco il quadro(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:38:00 GMT)

Meteo Weekend dalle due facce : oggi sereno - ma domani tornano nuvole e pioggia : Sabato di tregua dal maltempo, ma non mancheranno i venti intensi sul Tirreno e al Sud con raffiche fino 100 km/h. Temperature in rialzo specialmente in Sicilia, Campania e Lazio. Domenica nuova perturbazione, con piogge in serata su gran parte del Nord.Continua a leggere