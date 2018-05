Meteo Roma Le previsioni per venerdì 4 Maggio 2018

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità gialla per temporali dalla mezzanotte : “La presenza di una depressione sul mar Tirreno determinerà l’afflusso di correnti umide ed instabili provenienti dal mar Adriatico. Si prevedono precipitazioni nella seconda parte della giornata di giovedì 3 maggio associate a fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità, che interesseranno dapprima la fascia costiera e le aree meridionali, per poi localizzarsi lungo l’asta del Po. I quantitativi potranno raggiungere ...

Meteo Roma - le previsioni per Mercoledì 2 Maggio 2018 : Meteo Roma. Piogge diffuse previste per domani a Roma. Nel Lazio possibili temporali nel pomeriggio a ridosso dei rilievi e sul Basso Lazio previsioni Meteo Roma Piogge diffuse nel corso della mattinata e anche al pomeriggio; fenomeni attesi anche in serata. Temperature comprese tra +16°C e +25°C. Meteo Lazio Tempo instabile con piogge diffuse sia nel corso delle ore diurne sia in serata; possibili temporali nel pomeriggio a ridosso dei rilievi ...

Meteo Roma. Previsioni per il ponte del 1 maggio : Dopo una lunga fase contrassegnata da tempo stabile e temperature notevolmente al di sopra dei valori medi (almeno 2-4°c), la configurazione Meteo climatica Europea sembrerebbe essere finalmente giunta ad un bivio. Il promontorio alto pressorio con matrice calda nord Africana sta perdendo, già in queste ore, il proprio vigore, facendo segnare una graduale perdita di geopotenziali sul suo bordo nord occidentale. Il tutto è dovuto a uno ...

Previsioni Meteo Roma Martedì 24 aprile 2018 : Previsioni Meteo Roma Martedì 24 aprile 2018. A Roma previsti cieli poco nuvolosi e temperature comprese tra +14°C e +26°C. Meteo Roma Cieli poco nuvolosi sia al mattino sia al pomeriggio; nuvolosità diffusa anche in serata. Temperature comprese tra +14°C e +26°C. Meteo Lazio Condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutti i settori; nuvolosità in diradamento entro il pomeriggio. Ancora nubi sparse nel corso ...

Meteo - caldo in Emilia Romagna : tutti al mare : “A guardare la spiaggia oggi sembra quasi di essere già in luglio”. Così Simone Battistoni, presidente del Sib Emilia-Romagna e titolare del ‘Bagno Milano’ a Cesenatico, in piena Riviera Romagnola, commenta, parlando all’AdnKronos, l’affluenza sulle spiagge durante il primo week end di caldo e bel tempo della stagione. “Certo – spiega Battistoni – i numeri ovviamente non sono ancora quelli ...

Meteo Roma previsioni Venerdì 20 aprile 2018 : Meteo Roma Condizioni di tempo stabile con cieli sereni sia al mattino sia al pomeriggio; generale assenza di nuvolosità anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +13°C e +27°C. Meteo Lazio Giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio salvo innocui addensamenti al pomeriggio sul Basso Lazio. Cieli sereni in serata. Situazione Meteo Italia Giornata all’ insegna del bel tempo con il sole ...

Meteo Roma previsioni domani Giovedì 19 Aprile 2018 : Meteo Roma le previsioni per domani Giovedì 19 Aprile 2018. A Roma tempo stabile nel corso della mattinata con sole prevalente. Nel Lazio mattinata con tempo stabile e fenomeni diffusi al pomeriggio. previsioni Meteo Roma domani Giovedì 19 Aprile 2018 Tempo stabile nel corso della mattinata con sole prevalente; tempo asciutto anche nel corso del pomeriggio mentre in serata sono attesi brevi rovesci. Temperature comprese tra +13°C e +26°C. Meteo ...

Meteo Roma. Previsioni per mercoledì 18 aprile 2018 : Meteo Roma. Domani sono previsti cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e brevi rovesci. Piogge sparse al mattino sul Basso Lazio e sui rilievi. Previsioni Meteo Roma Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni; brevi rovesci attesi nel corso del pomeriggio e poi anche nella serata. Temperature comprese tra +11°C e +26°C. Meteo Lazio Piogge sparse al mattino sul Basso Lazio e sui rilievi, asciutto altrove; fenomeni diffusi al ...

E-Prix Roma 2018 - Programma e Condizioni Meteo : Sabato 14 Aprile 2018 si terrà per la prima volta a Roma, città eterna, l’ E-Prix il campionato mondiale di Formula E. Un campionato che vede in gara delle monoposto elettriche, con 10 team, ognuno dei quali fa competere due piloti, con a disposizione quattro vetture per scuderia. Il Programma solitamente prevede le prove libere al mattino, […]

Meteo Roma le previsioni per il fine settimana : Meteo Roma. Sabato a Roma è prevista una giornata nuvolosità irregolare. Deboli precipitazioni nella giornata di domenica. Nel Lazio week end caratterizzato da tempo variabile. Meteo Roma, le previsioni per il fine settimana Tempo generalmente stabile nella giornata di sabato con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio; piogge attese nella nottata. Deboli precipitazioni nella giornata di domenica, fenomeni anche nel corso della serata. ...

Meteo Roma le previsioni Giovedì 11 aprile 2018 : Meteo Roma le previsioni Giovedì 11 aprile 2018. A Roma tempo instabile con piogge diffuse. Nel Lazio piogge in mattinata con intensificazione dei fenomeni al pomeriggio. Meteo Roma le previsioni Giovedì 11 aprile 2018 Meteo Roma Condizioni di tempo instabile con piogge diffuse al mattino sempre più intense nel corso del pomeriggio. Fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C. Meteo ...

Previsioni Meteo Roma domani Mercoledì 10 Aprile 2018 : Meteo Roma. domani sono previsti sulla capitale cieli nuvolosi e deboli precipitazioni. Nel Lazio tempo generalmente stabile al mattino e deboli piogge a partire dal pomeriggio, Previsioni Meteo Roma domani Mercoledì 10 Aprile 2018 Cieli nuvolosi nel corso della mattinata; deboli precipitazioni al pomeriggio e poi anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +10°C e +22°C. Previsioni Meteo Lazio Condizioni di tempo generalmente ...