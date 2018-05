Meloni | mamme e papà hanno diritto di essere festeggiati

romadailynews

(Di giovedì 3 maggio 2018): sarebbe decisione ridicola e scandalosa Roma – Di seguito quanto detto da Giorgia. ‘Viva la mamma’ e ‘Viva il papa”. Sono gli striscioni esposti stamattina in piazza del Campidoglio in un flash mob organizzato da Fratelli d’Italia. Insieme ad alcune associazioni di famiglieprotestare “contro la decisione presa da un asilo della Capitale di non celebrare la festa della mamma, di abolire la festa della mamma e del papa’”. “Noi crediamo sia una decisione ridicola e scandalosa- ha detto la leader di Fdi-. Leildicelebrate e così i. Non si può cancellare tutto per furore ideologico di certa sinistra”. L'articolodiproviene da RomaDailyNews.