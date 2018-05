: Mef:Ue conferma stime crescita per 2018 - NotizieIN : Mef:Ue conferma stime crescita per 2018 - zazoomblog : Mef: Ue conferma per Italia Pil e occupazione in crescita - #conferma #Italia #occupazione - TelevideoRai101 : Mef:Ue conferma stime crescita per 2018 -

"La contabilità definitiva del,che potrà essere apprezzata solo nella primavera 2019, mostrerà un andamento in linea con le regole europee". Così il Mef commenta le pagelle della Commissione Ue sui conti. LeUe sull'andamento dell'economia per ilno quelle del governo italiano:unadell'1,5% sull'anno precedente. La stima sul 2019 è invece più contenuta di quella del governo: +1,2% contro il +1,4 del Def". Per le finanze pubbliche,si apprezza la discesa del deficit all'1,7% del Pil.(Di giovedì 3 maggio 2018)