Medicina | una tecnica mirata potrebbe regolare i batteri intestinali | prevenendo numerose

Reggio Emilia - una rugbista in gravi condizioni - il padre su Facebook : la Medicina si ferma - la fede no : Reggio Emilia, una rugbista in gravi condizioni, il padre su Facebook: la medicina si ferma, la fede no Rebecca Braglia è caduta durante una partita fra la sua squadra e il Ravenna. Ha sbattuto violentemente la testa e ora si trova in rianimazione. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia Continua a leggere

Alfie - una morte che riaccende il conflitto di coscienza tra Medicina e umanità : E allora il pensiero va al conflitto di coscienza tra scienza e libertà, viene da chiedersi quale sia l'esatto confine tra i lacci a volte sin troppo stretti della medicina e la possibilità, per i ...

Medicina : mini-cuore artificiale salva la vita di una bimba di 3 anni : Un mini-cuore artificiale del diametro di 15mm e 50 grammi di peso ha salvato la vita di una bambina di 3 anni ricoverata al Bambino Gesù. L’Ospedale della Santa Sede ha ottenuto l’autorizzazione straordinaria dalla Food and Drug Administration (FDA) americana e dal Ministero della Salute italiano, per l’utilizzo di una pompa cardiaca miniaturizzata (l’Infant Jarvik 2015), la cui sperimentazione clinica partirà prossimamente negli Stati ...

Medicina ayurvedica e responsabilità del medico : letture deformanti di una sentenza che non è di assoluzione : Ebbene, l'uomo che era stato l'autore di quel capolavoro ch'è Un indovino mi disse , optò per la "scienza". Pratiche non convenzionali e rimedi che non possiedono evidenza scientifica possono essere ...

Test di Medicina : concessa ripetizione ad una studentessa ipovedente - : Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una ragazza diciottenne, alla quale durante la prova di ammissione all'università di Palermo era stata negata la possibilità di sostenere l'esame con un Testo ...

Test di Medicina : concessa ripetizione ad una studentessa ipovedente : Test di medicina: concessa ripetizione ad una studentessa ipovedente Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di una ragazza diciottenne, alla quale durante la prova di ammissione all'università di Palermo era stata negata la possibilità di sostenere l'esame con un Testo ingrandito nonostante avesse comunicato i suoi problemi di ...