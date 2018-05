Medici contro le fake news | la campagna choc con gli epitaffi dei ' morti di bufale'

Medicina : nell’ecstasy un’arma contro i sintomi dello stress post traumatico : Le pillole ‘da sballo’ contengono una speranza contro i sintomi del disordine da stress post-traumatico (Ptsd). La Mdma, principale ingrediente dell’ecstasy, potrebbe aiutare a ridurre i sintomi nelle persone colpite da questo disordine. Lo studio, opera di un team di ricercatori Usa e diffuso su ‘Lancet Psychiatry’, mostra come la Mdma, insieme a terapie della parola, può rivelarsi efficace nel ridurre i sintomi ...

Salute - al via la campagna di Fnomceo contro le bufale in Medicina in 31 città : Trentuno città, tappezzate con quattro diversi manifesti sei metri per tre, con immagini che, dai creativi che le hanno proposte, vengono preannunciate come ‘shock, ma temperate da una buona dose di ironia’. È questa, in poche righe, la prima campagna di comunicazione messa in atto dalla Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sotto la presidenza di Filippo Anelli, che replica, su scala nazionale, ...

Liverpool : Alfie Evans - incontro tra il padre e i Medici/ "Lasciatecelo portare a casa" : veglie di preghiere : Alfie, genitori vogliono portarlo a casa, incontro con i medici: pronta la causa per cospirazione in omicidio. Il padre, Tom Evans, minaccia un’azione legale nei confronti dei dottori(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:58:00 GMT)

GIUDICE "ALFIE EVANS STA MORENDO" : PADRE "NON VERO"/ Causa per omicidio contro Medici : "torture e privazioni" : Alfie EVANS, GIUDICE, 'bimbo sta morendo'. PADRE, 'non è vero' e accusa i medici di omicidio. Udienza Alta Corte in corso, l'Italia attende.

Sanità : Medici Palermo - carneficina incontrollata - subito risposte : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Il servizio sanitario pubblico è un valore sociale e chi non lo merita deve perdere ogni beneficio, compresa l’assistenza gratuita. Siamo di fronte a una ‘carneficina’ incontrollata senza precedenti e le istituzioni non possono più stare a guardare senza mettere in campo risposte stringenti. Il fenomeno è talmente grave che non bastano più sanzioni, tribunali e costituzioni di parte ...

Xichang - un allevamento di 6 miliardi di scarafaggi - per produrre Medicinali contro il mal di stomaco : Xichang , AsiaNews/Agenzie, - È in Cina l'allevamento di scarafaggi più grande del mondo: nella città di Xichang, nel Sichuan , sud-ovest del Paese, , una ditta alleva 6 miliardi di questi animaletti. Quando essi raggiungono la maggiore età vengono schiacciati e frullati e dalla ...

Ordine dei Medici di Torino contro la campagna no-vax : Presentata una denuncia contro l'affissione di manifesti e cartelloni contro le vaccinazioni obbligatorie nei pressi di scuole, asili e dell'ospedale Sant'Anna -

Medici specializzandi - vaccini gratis e controlli - ecco il piano anti morbillo della Regione : L'articolo Medici specializzandi, vaccini gratis e controlli, ecco il piano anti morbillo della Regione sembra essere il primo su BlogSicilia Quotidiano di cronaca, politica e costume . Source: ...

Medicina : nasce ‘rete’ anti-bufale - Iss e Doctor’s Life contro fake news : “Una rete per catturare le tante notizie ‘avvelenate’ che circolano su web e social, rischiando di confondere i cittadini alimentando false credenze e pseudo-cure. Con l’obiettivo di intercettare le fake news alla nascita, per evitare che facciano troppi danni“. Così Pasquale Spinelli, specialista in oncologia, urologia e già vice direttore scientifico dell’Istituto nazionale tumori di Milano, annuncia la ...

“Sta male”. Isola - un altro naufrago se ne va. Doveva essere un abbandono momentaneo - (per “approfonditi controlli Medici”) ma ancora non si parla di un suo rientro. È grave? La preoccupazione dei vip cresce di ora in ora : Mai edizione de L’Isola dei famosi fu più complicata di questa tredicesima. A pochi giorni dalla fine del reality ne continuano a succedere di tutti i colori. Dopo il canna-gate, le mille polemiche, le discussioni feroci, le botte (presunte) tra i naufraghi, gli abbandoni dell’ultimo minuto, i presunti favoreggiamenti della produzione dell’Isola, gli attacchi di Striscia la notizia, persino un omicidio nell’albergo dove alloggia Stefano De ...

Isola - giorno 73. Amaurys ha un malore e viene prelevato per «approfonditi controlli Medici» : Amaurys Pérez - Isola dei Famosi 2018 Nemmeno il tempo di godere della conquista della finale nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 che Amaurys Pérez si sente male ed è costretto a lasciare Playa Dos e i naufraghi per accertamenti medici. L’ansia per le sue condizioni e la sua assenza nel gruppo rattristano tutti gli altri, in particolare Alessia Mancini. Isola dei Famosi, giorno 73 | Alessia è triste per ...

