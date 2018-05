Maxi operazione antidroga | arrestate 23 persone Sequestrati 300 chili di stupefacenti

‘Ndrangheta - Maxi operazione ad Asti : decine di arresti/ Video - estorsione - traffico di armi e di droga : Asti, maxi operazione anti ‘Ndrangheta, decine di arresti: smantellata organizzazione di droga e armi nel sud del Piemonte. 23 arrestati nel nord Italia per spaccio e altri reati(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:02:00 GMT)

Milano - Maxi operazione antidroga : 23 arresti : Ventitré arresti e oltre 300 chili di droga sequestrata. E' il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Milano nelle province di Milano, Como, Monza e ...

'Ndrangheta - Maxi-operazione in Piemonte : decine di arresti : 'Ndrangheta, maxi-operazione in Piemonte: decine di arresti Per gli inquirenti con l'operazione è stata smantellata una vera e propria organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista attiva nell'Astigiano e nel Cuneese. Estorsioni, traffico di armi e droga i reati contestati a vario titolo Parole chiave: ...

Asti. Maxi operazione anti ‘ndrangheta : I Carabinieri del comando provinciale di Asti hanno eseguito decine di ordinanze di custodia cautelare a seguito di un’indagine durata

Roma : Maxi operazione a Prima Porta - 7 arresti : Roma – Sulla frazione di Prima Porta il rumore di un elicottero, servito da supporto alle operazioni dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia. I militari hanno concluso una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti – presso il Tribunale di Roma. Diretto dal Procuratore Aggiunto Lucia Lotti. Stanno dando esecuzione ad ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Maxi operazione Torino-Benevento : Calciomercato TORINO – La sessione di Calciomercato è ancora lontana ma alcuni club sono intenzionati ad anticipare i tempi, in particolar Torino e Benevento che ormai hanno pochissimi obiettivi in campionato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb le due società sono al lavoro per portare a termine una maxi operazione, in particolar modo il club granata ha messo nel mirino Guilherme, protagonista di una buona stagione ed il talento ...

Maxi-operazione anticamorra a Napoli : 50 arresti per droga e riciclaggio : È in corso un'operazione da parte del Comando provinciale dei carabinieri, che stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal Gip di Napoli su richiesta della Dda nei confronti di oltre 50 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita e riciclaggio. Tutti reati ...

Latina - frode fiscale e riciclaggio : Maxi operazione/ Ultime notizie : tra gli arrestati Pasquale Maietta : Latina, frode fiscale e riciclaggio: maxi operazione in corso. Imprenditori e commercialisti nei guai, tra gli arrestati anche l'ex deputato Pasquale Maietta. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 08:54:00 GMT)

Operazione Bruno/ Video - Maxi blitz della polizia : frodi su internet - e clonazione di carte di credito : Operazione Bruno, Video, maxi blitz della polizia: frodi su internet e clonazione di carte di credito. Sgominata una banda che operava sia in Italia quanto in Romania: ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Maxi operazione Juventus-Psg : in 4 possono cambiare maglia : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, la Juventus guida la classifica e ha l’intenzione di conquistare un altro scudetto, obiettivi importanti anche in Champions League in vista del doppio scontro contro il Real Madrid, il Psg invece ha già ipotecato la Ligue 1 mentre in Champions League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione proprio contro i Blancos. Nel frattempo i due club lavorano sul mercato in vista della ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Maxi operazione Torino-Spal? In tre possono cambiare maglia : Il Calciomercato estivo è ancora lontano ma le squadre non vogliono farsi trovare impreparate e sembrano pronte ad anticipare i tempi, in particolar modo al lavoro Torino e Spal. La squadra granata sta disputando una stagione deludente, l’arrivo in panchina del tecnico Walter Mazzarri non ha portato gli effetti sperati. Il presidente Cairo è dunque al lavoro per preparare la prossima stagione e guarda con attenzione in casa Spal, secondo ...