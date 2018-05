Maverick Viñales | GP Spagna 2018 | “Voglio continuare così Sono curioso di vedere come

MotoGP - Valentino Rossi e Maverick Vinales intervistati dal figlio di Colin Edwards : - Come sarebbe la tua vita senza motociclismo? Non riesco a pensare alla mia vita senza moto, sicuramente sarei stato comunque uno sportivo, mi piacciono tanti sport come correre, andare in bici, ...

MotoGP - perché Marc Marquez è stato penalizzato? Il video della scorrettezza su Maverick Vinales : Si era parlato di inasprimento delle sanzioni e di maggior severità in questo weekend di Austin (Stati Uniti), sede del terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP, e così è stato. Manco a dirlo il protagonista è sempre lo stesso: Marc Marquez. Stavolta lo spagnolo, autore in un primo momento della pole position nel corso delle qualifiche sul tracciato stelle e strisce, ha messo lo zampino in un episodio a danno di Maverick Vinales: il pilota della ...

VIDEO Marc Marquez danneggia Maverick Vinales in qualifica e viene mandato a quel paese : Marc Marquez nuovamente sotto i riflettori per un comportamento scorretto. Questa volta il campione del mondo in carica della MotoGP, nel corso delle qualifiche del GP di Austin, ha rallentato vistosamente Maverick Vinales (Yamaha). Il centauro della Honda stava effettuando il suo giro di lancio e, da regolamento, avrebbe dovuto lasciar passare l’avversario, che al contrario stava portando a termine il proprio tentativo cronometrato. ...

MotoGP - Marc Marquez danneggia Maverick Vinales in qualifica! Spagnolo sotto investigazione! : Sesta pole in sei edizioni del GP delle Americhe 2018 per Marc Marquez. Sul circuito di Austin (Stati Uniti), nel terzo round del Mondiale di MotoGP, il “Cabronçito” ha confermato il suo gran feeling con la pista texana facendo ancora una volta la differenza rispetto agli altri, infliggendo 406 millesimi a Maverick Vinales (Yamaha) e 551 millesimi Andrea Iannone (Suzuki). Una pole però “sotto investigazione” in quanto nel ...

Maverick Vinales - GP Americhe 2018 : “Le prime due gare non sono da buttare - sto ritrovando il giusto feeling” : Un anno fa esatto Maverick Vinales sbarcava ad Austin, in Texas, per affrontare il Gran Premio delle Americhe (clicca qui per programma e tv) con due vittorie su altrettante gare disputate. Lo spagnolo, appena sbarcato in Yamaha viaggiava con il vento in poppa e sembrava il grande favorito del campionato 2017. Da quel momento in avanti per l’ex Suzuki sono arrivate ben poche soddisfazioni, con un solo successo (nel GP di Francia dopo un ...

MotoGP - Maverick Vinales : “Ho bisogno di tanti giri. Abbiamo trovato un set-up che funziona” : Inizio di stagione deludente per Maverick Vinales, spagnolo della Yamaha che in Qatar, nel primo GP di questo Mondiale di MotoGP, si è dovuto accontentare di una sesta piazza in rimonta. Il pilota iberico ha visto sfrecciare sul podio invece il suo più anziano compagno di squadra Valentino Rossi. Il feeling con la moto non è ancora quello dei giorni migliori: “Guardando indietro, è come se avessi perso tre mesi e la moto è completamente ...

MotoGP - Jorge Lorenzo e Maverick Vinales escono da Losail con le ossa rotte. Demoliti nel confronto diretto con Dovizioso e Valentino Rossi : Il primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Il circuito di Losail (Qatar) ha emesso la sua sentenza: Andrea Dovizioso e Marc Marquez piloti del momento; Valentino Rossi, fresco di rinnovo contrattuale, competitivo; Jorge Lorenzo e Maverick Vinales in difficoltà. Il sesto posto del trionfatore del GP del Qatar 2017 e la caduta del 5 volte campione del mondo sono dei segnali piuttosto chiari di disagio. Le indicazioni ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Maverick Viñales : “Speravo nel rinnovo di Valentino Rossi - vuol dire che la moto è competitiva” : Prima conferenza stampa della stagione per la motoGP, in Qatar. C’era anche Maverick Viñales dichiaratosi pronto per cominciare e voltare pagina rispetto a un 2017 cominciato col botto ma finito male. “Mi sento alla grande, non vedo l’ora di cominciare. La moto non era al livello dello scorso anno nei test ma abbiamo provato tanto, mi sono trovato bene e sono fiducioso. C’è da lavorare ma sappiamo cosa fare. Bisogna ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Maverick Vinales al bivio. Talento e velocità indiscutibili - ora la costanza per l’iride : Alla vigilia del MotoMondiale 2018 uno dei piloti maggiormente sotto la lente di ingrandimento è senza dubbio Maverick Viñales. I motivi sono diversi: guida una Yamaha ufficiale, il che lo rende un naturale pretendente al titolo; ha 23 anni ed è già uno dei top rider del circuito; infine, è chiamato a dare risposte importanti. Troppe volte, infatti, la scorsa stagione si è visto il broncio sostituire il sorriso di chi aveva cominciato ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Maverick Vinales : “Sono preoccupato - dobbiamo migliorare su elettronica e grip al posteriore” : Se la prima giornata di Test pre-stagionali di Losail, in Qatar, aveva illuso Maverick Vinales, la seconda (clicca qui per i risultati) ha riportato rapidamente sulla terra il pilota spagnolo. Tempo migliorato per appena due millesimi rispetto a ieri ma, sopratutto, problemi che sembravano scongiurati che sono tornati a presentarsi. “La giornata nel suo complesso si può definire positiva – spiega il ventitreenne catalano a Marca.com ...

MotoGP - Test Losail 2018 – Maverick Viñales : “Dobbiamo migliorare in accelerazione e percorrenza di curva” : Maverick Viñales è chiaramente soddisfatto della prima giornata di Test MotoGP a Losail, chiusa con il miglior tempo. Lo spagnolo ha commentato così a Marca la sua prestazione, soffermandosi sulle aree su cui c’è ancora da lavorare. “All’inizio non mi sentivo molto bene, poi però ho trovato confidenza con l’avantreno e le cose sono migliorate giro dopo giro. Ci sono ancora cose da migliorare, soprattutto ...