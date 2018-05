Maturità 2018 | si parte il 20 giugno

Maturità 2018 - le date delle prove e i testi scelti dal Ministro. Si comincia il 20 giugno : a oggi l'esame di Maturità si fa più vicino per gli oltre 500mila studenti coinvolti. Sono state infatti rese note le date ufficiali degli esami, stabilite da un'ordinanza firmata dal ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.Continua a leggere

Maturità 2018 - le date delle prove. Ecco il calendario : Tema d'italiano mercoledì 20 giugno. Decise le tracce Miur Maturità 2018, le materie e i commissari esterni Materie Maturità 2018, la lista completa del Miur per la seconda prova

Maturità 2018 - il 20 giugno la prima prova scritta - italiano - : Roma, 3 mag. , askanews, L'organizzazione della Maturità 2018 entra nel vivo. La Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli ha infatti firmato oggi l'annuale Ordinanza ...

Scuola - Maturità 2018 : nota Miur N. 7382 del 27 aprile per rettifica errore Ministero dell’Istruzione : Attraverso la nota Miur N. 7382 del 27 aprile 2018, il Ministero dell’Istruzione provvede a notificare un errore riguardante i modelli di calcolatrice utilizzabili per la seconda prova di Maturità 2018 nei licei scientifici (matematica). Il Miur, inizialmente, aveva diramato, attraverso una precedente nota del 30 marzo scorso, l’elenco con tutti i modelli di calcolatrici ammessi. Maturità 2018, errore Miur […] L'articolo ...

Totoesame - iniziano le scommesse sulla Maturità 2018 : gli studenti puntano su Pirandello - e Stephen Hawking - : Ispirati più da quello che ascoltano quando sono a scuola e meno da quanto accade attualmente nel mondo. Gli studenti che, tra un paio di mesi, dovranno affrontare l'esame di Maturità non si lasciano influenzare da ciò che scrivono i giornali o che passa la Tv. Così, se devono indicare gli ...

Maturità - inizia il toto esame 2018 : si punta su Pirandello : Ispirati più da quello che ascoltano quando sono a scuola e meno da quanto accade attualmente nel mondo. Gli studenti che dovranno affrontare la Maturità 2018 non si lasciano influenzare dai media. ...

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo all’esame di Maturità. E’ davvero un corridore da Grandi Giri? : Nonostante la faccia da eterno bambino Davide Formolo sta maturando. Forse senza accelerazioni improvvise, senza lampi a ciel sereno, ma con costanza. E si presenterà al Giro d’Italia 2018 dopo una prima parte di stagione molto solida e soprattutto dopo una Liegi-Bastogne-Liegi corsa da assoluto protagonista per la seconda stagione consecutiva. Passato nell’inverno alla BORA – hansgrohe, Formolo sembra aver fatto un bel salto ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Red Bull all’esame di Maturità. C’è ancora un gap da colmare per lottare per il Mondiale : La Formula 1 si sposta in Azerbaijan e le attenzioni sono tutte per la Red Bull. In testa al Mondiale c’è la Ferrari, in crisi c’è la Mercedes, ma in Cina a vincere è stata la scuderia di Chris Horner, aprendo a nuovi scenari per la lotta per il titolo. Mai, nell’era del turbo, i “bibitari” avevano vinto così presto, troppo impegnati nella prima parte di stagione a lottare per mettere a punto la monoposto, poi ...

Maturità 2018 : pubblicata la circolare sull’uso delle calcolatrici per la II prova : Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca ha inviato una circolare a tutti i licei e istituti tecnici e professionali in relazione all’utilizzo delle calcolatrici durante la seconda prova dell’Esame di maturita’. Si conferma l’indicazione fornita gia’ lo scorso anno, nell’Ordinanza ministeriale n.257 del 4 maggio 2017, sull’autorizzazione a utilizzare ...

Maturità 2018 - tre mesi di passione per gli studenti genovesi : Genova - Ancora tre mesi di fatiche prima dell'agognato esame di Stato che quest'anno prenderà il via mercoledì 20 giugno con la prima prova scritta di italiano. Fissata invece per giovedì 21 giugno ...

LIVE Superbike - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : gara-1. Marco Melandri prova a dar fastidio alle Kawasaki - esame di Maturità per la Ducati : OASport vi propone, dunque, la DIRETTA LIVE di gara-1 del GP di Thailandia, secondo round del Mondiale 2018 di Superbike : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 10.

LIVE Superbike - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : gara-1. Marco Melandri prova a dar fastidio alle Kawasaki - esame di Maturità per la Ducati : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-1 del GP di Thailandia, secondo round del Mondiale 2018 di Superbike. Il campionato delle derivate di serie, sulle due ruote, dopo l’esordio di Phillip Island (Australia), si esibisce nel Chang International Circuit di Buriram e lo spettacolo sarà assicurato. Marco Melandri, reduce dalla magica doppietta australiana in sella alla Ducati, è atteso a delle riconferme in Asia. C’è da ...