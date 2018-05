Matteo Renzi non ha letto Machiavelli

huffingtonpost

(Di giovedì 3 maggio 2018) Se l'obiettivo diera quello di arrecare un danno a Di Maio ed al Movimento 5 Stelle c'era una sola strada da percorrere: sostenere pubblicamente l'idea di un confronto con quest'ultimo per la formazione di un governo di scopo, per "senso di responsabilità" verso il Paese, le Istituzioni, visto lo stallo creatosi dopo il voto.Il governo, con ogni probabilità, non si sarebbe fatto (quel tipo di governo), ma il Movimento 5 Stelle sarebbe andato certamente in corto circuito (la fibrillazione era già iniziata).L'apertura di un'interlocuzione, necessariamente problematica, non si sarebbe potuta tradurre immediatamente in un accordo di governo. Dal nodo della premiership agli obiettivi programmatici la strada sarebbe stata molto in salita.Nel frattempo, però, l'incoerenza dei 5 Stelle sarebbe venuta tutta a galla, avrebbe ricevuto un suggello ...