Matteo Renzi | il brutto sospetto su Sergio Mattarella e Matteo Salvini | ' Ma perché il

Pd - retroscena devastante : Matteo Renzi - Marco Minniti mediatore con Luigi Di Maio - le 'false informazioni' al Colle : Ormai la guerra è iniziata. 'Volevano farmi fuori consegnando il partito a M5S , non ci sono riusciti'. Matteo Renzi ha dichiarato guerra al Pd prima e a Luigi Di Maio poi. E ora, assicura, 'in ...

Matteo Renzi - sul sito senzadime.it i nomi di favorevoli e contrari al M5s : è rissa nel Pd : Nel Partito democratico il clima alla vigilia della riunione della Direzione è da rissa fra bande. A far scoppiare l'ultima polemica è stato l'intero elenco dei membri della Direzione pubblicato sul ...

Gene Gnocchi chiama Matteo Renzi : “Ho fatto un sondaggio. La gente si chiede quando ti togli dai c…” : “Pronto Ciao Matteo, ciao Renzi, sono Gene… Ti ho visto domenica da Fazio, sei stato bravissimo. Hai fatto più ridere di Frassica. Dai però Matteo non rovinare tutto. E falla questa alleanza coi Cinquestelle. Se proprio non vuoi fare il governo dagli almeno l’appoggio esterno. Anche molto esterno: glielo dai dall’Alaska, dalla Groenlandia, dallo Zimbabwe… Anzi tu vai in Zimbabwe, magari ti apri un’attività commerciale tua, fai il ...

L'analisi politica di Luca Telese : 'Matteo Renzi è riuscito a svuotare il Pd' : Il commento di Luca Telese sulle mosse politiche di Matteo Renzi: 'Renzi è riuscito a svuotare il Pd' 2 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Matteo Renzi - la conversazione sconveniente : 'Gli dissi di lasciare l'Italia. E lui...' : 'Quando ci si dimette, bisogna abbandonare il campo'. Contro Matteo Renzi si muove anche Luigi Zanda , storico senatore Pd , ex capogruppo a Palazzo Madama, secondo cui l'atteggiamento dell'ex premier ...

Matteo Renzi - il retroscena-terremoto : gli sms scambiati con Matteo Salvini - il piano clamoroso : È gasatissimo, Matteo Renzi , e nulla sembra preoccuparlo. Né le critiche da dentro il Pd per la sua intervista spericolata da Fabio Fazio a Che tempo che fa , 'Avete visto come sono stato bravo? Lui ...

Matteo Renzi ed il prezzo della coerenza : # Matteo Renzi ha una parabola politica piuttosto acerba se paragonato allo storico leader DC, ma in quanto a colpe che gli vengono attribuite dagli italiani rischia di seguirne le orme. Addirittura ...

Matteo Renzi ed il prezzo della coerenza Video : 4 Dalla politica italiana ci si attende di tutto, soprattutto in termini negativi. L'atteggiamento dell'italiano medio nei confronti dei governanti passati, presenti e futuri, è sempre stato un po' questo. Tra i politici del passato, Giulio Andreotti era quello maggiormente nell'occhio del ciclone ed escludendo la crocefissione di Gesù ed un paio di finali dei Mondiali perse dalla Nazionale italiana, è stato poi accusato di tutto. ...

Tutte le promesse mai mantenute dal “senatore semplice” Matteo Renzi : Nonostante sia formalmente dimissionario e abbia dichiarato più volte di essere intenzionato a fare solamente "il senatore semplice", ieri sera Matteo Renzi è tornato a dettare la linea politica al Pd, squalificando di fatto il reggente Martina. Un vecchio vizio, l'incoerenza di Matteo Renzi, che si era già palesata un anno e mezzo fa, a poche settimane dalla disfatta referendaria del 4 dicembre 2016.Continua a leggere

Maurizio Martina esasperato da Matteo Renzi dopo il niet ai 5 Stelle : "Impossibile guidare il Pd in queste condizioni" : Duro affondo del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, all'indomani delle parole di Matteo Renzi che a 'Che tempo che fa' ha bocciato l'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, rendendo di fatto inutile la Direzione del partito in programma giovedì. "Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così un Partito rischia solo l'estinzione e un distacco sempre più marcato ...

Matteo Renzi - la sinistra spiegata ai mie figli : Vagli a spiegare ai miei figli che “sinistra” aveva un senso sociale, che se Gaber lo spiegasse oggi forse il bagno sarebbe in fondo a… Vagli a dire che giocare a pallone con Matteo Renzi è capace che “la palla è mia e gioca chi dico io“, che da un’amaca la vita è bella. Vagli a dire che una partita, come una partitella, si perde anche prima di scendere in campo, specie se non sia ha voglia di vincere ma di ...

Renzi : «No a un governo con M5S» Video Boccia : «Non ci tratti come soldatini» Di Maio chiude : Matteo ha ego smisurato : L’ex presidente del Consiglio intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa: «No a un governo con i Cinque Stelle». E sulla vicenda della colf che il presidente della Camera Roberto Fico avrebbe pagato in nero: «È grave, deve chiarire».

Ascolti tv : vince Che tempo che fa con Matteo Renzi fra gli ospiti : Vittoria per Fabio Fazio in prima serata con Che tempo che fa: il programma, che ieri ha avuto tra gli ospiti Matteo Renzi, è stato seguito nella prima parte da 4 milioni 145 mila spettatori con il 18.

Fabio Fazio - ascolti al 18% di share in prima serata con Matteo Renzi : Su Rai 1 Che Tempo che Fa ha registrato 4.145.000 telespettatori, share 18,22%. Ospite centrale, come tutti sanno, Matteo Renzi, che è ritornato in tv dopo due mesi di silenzio. Nella parte del '...