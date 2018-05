Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del governo di 'tregua' : Il Quirinale considera fondamentale la nascita di un governo e presto scenderà in campo. Aspetta la direzione del Pd per farsi ufficializzare quanto già si sa da interviste e dichiarazioni Dem e poi ...

Governo - Mattarella prepara l'apertura del forno Pd : Il presidente della Repubblica stoppa Salvini. Non vuole tempi lunghi e la palla potrebbe passare a Fico IL COMMENTO Di Maio all'angolo - di B.VESPA IL RETROSCENA Salvini e la tentazione di ...

Matteo Salvini - la telefonata di Giancarlo Giorgetti : 'Preparati - Mattarella potrebbe chiedertelo' : Una telefonata serale. Così Giancarlo Giorgetti , il 'mediatore' della Lega, ha avvisato Matteo Salvini che le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Dopo le consultazioni-flop di ...

Unico 'forno' è Mattarella : Renzi e il Pd respingono le aperture di Di Maio e preparano lo scongelamento su una proposta del presidente : Mentre in aula scorre sonnacchioso il dibattito sulla Siria dopo l'informativa di Paolo Gentiloni, in Transatlantico al Senato i Renziani si mostrano alquanto annoiati dalla mossa di Maurizio Martina di proporre tre punti programmatici per ribadire le idee del Pd. Proprio oggi che Luigi Di Maio va promettendo nuove aperture al Pd, dichiarando chiusa la fase del dialogo con Matteo Salvini. "Non era questo il giorno", è il ragionamento ...

A un mese dalle elezioni - il primo giorno di consultazioni da Mattarella : il presidente ascolta e prepara un secondo giro : Aspettative basse o nulle. A un mese esatto dal voto delle politiche, Sergio Mattarella comincia il suo giro di consultazioni per tentare di sciogliere la matassa che blocca la formazione di un governo. Ascolto, è la parola d'ordine del presidente della Repubblica che oggi ha cominciato la sua perlustrazione dai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio ...

Consultazioni - Padellaro : “Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella” : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo (La7) dice la sua: “Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è un asse consolidato e non arriveranno da Mattarella impreparati” L'articolo Consultazioni, Padellaro: “Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.