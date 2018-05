Mattarella | nuove consultazioni lunedì

Lunedì nuove consultazioni in un giorno - Mattarella : “Per valutare altre proposte dei partiti” : «A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di una intesa tra il M5s e il Pd.Il presidente Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in un’unica giornata, quella di Lunedì, per verificare se i partiti...

Governo - Mattarella ai partiti : “Ditemi se ci sono altre maggioranze - nuove consultazioni lunedì” : nuove consultazioni lunedì prossimo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per verificare se i partiti propongano altre prospettive di maggioranza di Governo. A distanza di due mesi, si rende noto oggi al Quirinale, le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo. Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di un’intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito ...

Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni in un giorno solo lunedì 7 maggio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella svolgerà nuove consultazioni, in una sola giornata, quella di lunedì, "per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranza di governo".È quanto si rende noto oggi dal Quirinale. Il calendario sarà ufficializzato nel pomeriggio.

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del governo di “tregua” contro lo stallo : Mattarella prepara nuove consultazioni, poi la carta del governo di “tregua” contro lo stallo Il presidente della Repubblica a due mesi dalle elezioni è pronto a lanciare un appello a metter da parte almeno veti e personalismi per il bene dell’Italia. Nel pomeriggio l’attesa riunione della Direzione del Pd: rischio show down, con i governisti […]

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del governo di "tregua" contro lo stallo : Il presidente della Repubblica a due mesi dalle elezioni è pronto a lanciare un appello a metter da parte almeno veti e personalismi per il bene dell'Italia. Nel pomeriggio l'attesa riunione della Direzione del Pd: rischio show down, con i governisti che sfidano Renzi

Mattarella prepara nuove consultazioni - poi la carta del governo di 'tregua' : Il Quirinale considera fondamentale la nascita di un governo e presto scenderà in campo. Aspetta la direzione del Pd per farsi ufficializzare quanto già si sa da interviste e dichiarazioni Dem e poi ...

Mattarella lavora a un governo di tregua - probabili nuove consultazioni : Nel cimitero dei governi mai nati, accanto alla lapide del patto grillo-leghista, stasera ne verrà posata un’altra: quella dell’accordo tra Cinque Stelle e Pd. È defunto domenica sera, quando Matteo Renzi l’ha stroncato a «Che tempo che fa», ma pietosamente provvederà la Direzione Pd a celebrare le esequie. Chi si cimenterà adesso nell’impresa impo...

Fico - nuove consultazioni : dialogo di governo M5s-Pd/ Diretta live : Mattarella - ipotesi per evitare Lega : nuove consultazioni con Roberto Fico: dialogo di governo M5s-Pd, Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega di Salvini. Renzi "siamo morti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:17:00 GMT)

Consultazioni - Mattarella ha fissato le nuove date : si inizierà dai partiti Video : Live trattative nuovo governo: Mattarella fissa le seconda Consultazioni - Movimento 5 Stelle e Lega sarebbero vicini all'intesa per la nomina di Giancarlo Giorgetti alla presidenza della Commissione speciale. Del Rio insorge: E' chiaro che esiste un accordo spartitorio tra M5S e Lega al quale non partecipiamo. Noi nel 2013 lasciammo all'opposizione la presidenza della Commissione, mentre oggi questo criterio non viene rispettato. - Direttamente ...

Governo - in corso le nuove consultazioni<br>Mattarella incontra i partiti : Ore 13:05 - Facciamo il punto della situazione mentre il Presidente Sergio Mattarella è in pausa pranzo: finora ha parlato con il Gruppo “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato, il Gruppo Misto del Senato e il Gruppo Misto della Camera, il gruppo Liberi e Uguali della Camera. Alle 16:30 si ricomincia e sono attese le forze politiche più importanti, le più votate e dunque quelle che hanno più voce in capitolo per la formazione del Governo. ...

Governo - al via le nuove consultazioni<br>Mattarella incontra i partiti : 10.45 - All'uscita dall'incontro con Mattarella, il senatore Riccardo Nencini, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente "PSI-MAIE-USEI" del Senato, ha così commentato:Ci aspettiamo una proposta concreta uscendo dalla schermaglie giornalistiche. La crisi siriana ci obbliga a fare più un fretta e dare rapidamente un Governo alla nostra Repubblica. Chiediamo che venga presentata da chi ha vinto le elezioni, dai tre ...

Governo - al via le nuove consultazioni<br>Oggi Mattarella incontrerà i partiti : 12 aprile 2018, 8.30 - Si riparte questa mattina col secondo giro di consultazioni dopo l'insuccesso dei primi incontri. Dopo una mattinata che vedrà l'arrivo al Quirinale, a partire dalle 10.00, del Gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato, del Gruppo Misto del Senato, del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo "Liberi e Uguali" della Camera, le consultazioni entreranno ufficialmente nel vivo nel pomeriggio, quando a ...

Il piano C di Mattarella in caso di flop delle nuove consultazioni : Quando giovedì i leader dei partiti entreranno al Quirinale per il secondo giro di consultazioni, sapranno che le porte del palazzo non si apriranno per loro una terza volta, se non diranno al Presidente della Repubblica parole nuove rispetto a quelle dette la scorsa settimana. Stando a quanto riferito da chi frequenta assiduamente il Colle, infatti, il capo dello Stato non farà un terzo giro di consultazioni per sentirsi ...

Mattarella prende tempo - nuove consultazioni settimana prossima - : Gli incontri del capo dello Stato con i leader dei partiti si sono conclusi con un nulla di fatto. "Servirà un altro giro la prossima settimana", ha detto il presidente della Repubblica. Intanto si ...