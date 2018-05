Mattarella consulti la costituzione

romadailynews

(Di giovedì 3 maggio 2018)la– Il presidentenon ne può più di consultare a destra e a manca senza trovare una soluzione al problema di mettere insieme un governo. Panebianco gli suggerisce, ironicamente, di consultare pure i due veri poteri forti che comandano in Italia: la burocrazia e la magistratura. Ma se sono così forti, saranno loro a consultare, o a dargli qualche suggerimento. Io un’idea ce l’ho, su chi consultare per uscire dalle sabbie mobili nelle quali ci ha sommersi fino alla cintola il Rosatellum, la legge elettorale concepita in modo che nessuno possa governare. È un’idea semplice, per questo a nessuno viene in mente. Invece di consultare i partiti, che non sono organi costituzionali, sono soltanto associazioni private,la. E laparla chiaro: il governo dipende dalle scelte del presidente ...