Matt McGorry de Le Regole del Delitto Perfetto arrestato a New York con gli attivisti di

(Di giovedì 3 maggio 2018)de Ledelha pagato caro il suo impegno sociale: la polizia newyorchese ha riferito che l'attore è statodurante una protesta del movimento Black Liveser a Manhattan.L'interprete di Asher in How to Get Away with Murder, la serie ABC in cui recita al fianco del premio Oscar Viola Davis, stava marciando con il gruppo diNYC Shut It Down, nella zona di Harlem a Newla notte del 16 aprile quando è stato ammanettato per aver occupato la strada e bloccato il traffico.La notizia è trapelata solo diversi giorni dopo sulle pagine culturali del NewPost: in una dichiarazione sull'accaduto, l'attore ha spiegato che quella era la sua quinta volta in marcia con il gruppo didel movimento per i diritti delle minoranze di colore e ha aggiunto che la protesta del 16 aprile è stata organizzata per onorare Eleanor ...