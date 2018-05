Martina | Pd faccia autocritica | non sono italiani a non capirci

Consultazioni al Quirinale. FI : accordo solo se M5S riconosce Berlusconi. I 5 stelle : si faccia da parte. Martina : stop tatticismi : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Pd - Martina : “Logica M5s è irricevibile”/ Emiliano incalza : “Faccia il governo con Di Maio” : Pd, Martina: “Logica M5s è irricevibile”. Emiliano incalza: “Faccia il governo con Di Maio”. Le ultime notizie sull'assemblea dei palamentari dem a cui non ha partecipato Renzi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:23:00 GMT)

Governo - Martina : “M5s? Non facciamo il piano b di nessuno - non cerchino di tirarci per la giacca” : Il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha sottolineato più volte nel corso dell’intervista la posizione del Pd nelle trattative per la formazione di un Governo: “La nostra posizione non cambia- Stiamo assistendo a scena surreale: chi ha vinto – il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra – dal 5 di marzo ha tentato di costruire un percorso di ...

