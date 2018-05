Martina | confronto Pd con M5s è capitolo chiuso | c' è rischio voto

Martina : confronto Pd con M5s era sfida politica non rinuncia : Si trattava di lanciare con il confronto una sfida politica e culturale diretta a quel movimento che tanto ha eroso il nostro consenso anche il …

Resa dei conti nella direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : "Confronto con M5s è capitolo chiuso" : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che in direzione sono favorevoli all'accordo". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va"

Resa dei conti nella direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : “Confronto con M5s è capitolo chiuso” : Resa dei conti nella direzione Pd, si chiuderà con un voto | Martina: “Confronto con M5s è capitolo chiuso” Il segretario uscente: “E’ un bluff dire che in direzione sono favorevoli all’accordo”. Franceschini: “Qualcosa di profondo non va” continua a leggere

Pd - direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd - direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Martina : se direzione PD apre a confronto con M5S - sì a una consultazione con la base : Diffuso in Rete un appello-manifesto firmato da 100 quadri del partito, segretari municipali, segretari di sezione, e amministratori di Roma che invita i vertici dem a dire no al confronto con il M5S ...

Martina a Sky TG24 : se ci sarà confronto con M5S consulteremo la base - : Il segretario reggente del Pd, intervistato da Maria Latella, ha detto che dopo la riunione del 3 maggio si capirà se esiste la possibilità di un'agenda condivisa con i pentastellati

Martina : se ci sarà confronto con M5s giusto consultare base Pd : Roma, 28 apr. , askanews, Bisognerà 'consultare la base' sull'esito di un eventuale confronto Pd-M5s e, comunque, la direzione è chiamata a decidere solo se avviare o no un dialogo, non si tratta per ...

Pd - Martina : direzione deciderà su confronto M5s non su governo - se intesa ok referendum iscritti : Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina apre all'ipotesi del referendum tra gli iscritti nel caso in cui il partito apra un dialogo con i Pentastellati

Governo - Martina dopo il secondo incontro con Fico : “Passi avanti ma su confronto decideremo in direzione il 3 Maggio” : “Passi avanti soprattutto sulla chiusura del confronto con centrodestra e Lega, sul quale registriamo parole definitive. Al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra il M5s e noi”. Così il segretario del Partito democratico Maurizio Martina dopo il secondo colloquio alla Camera con il Presidente Roberto Fico, incaricato dal Capo dello Stato di sondare l’ipotesi di un alleanza tra Pd e M5s per la formazione di un Governo. ...

Mandato a Fico per governo M5S-Pd. Martina : ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio chiude con Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Fico - mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd/ Martina : “Sì a confronto”. Di Maio : “Settimana decisiva” : Fico, mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd. Salvini chiede tempo per asse con pentastellati. Martina: “Sì a confronto”. Di Maio: “Settimana decisiva”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:55:00 GMT)

Governo : per renziani stop Di Maio a Lega non cambia niente - Martina ‘ok confronto’ : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – La presa di distanza di Luigi Di Maio da Matteo Salvini era attesa nel Pd. E da molti considerata un bluff. Ma se per la minoranza, vedi Antonio Misiani dell’area Orlando, rappresenta il primo passo, un atto necessario per intavolare un confronto, la maggioranza renziana resta ferma sulla chiusura ai 5 Stelle o comunque non considera la dichiarazione del leader M5S la precondizione per sedersi a un tavolo. ...

Governo - Di Maio : “Ok al dialogo con il Pdd - la Lega non vuole”. Martina : “Sì a confronto se sono finite le ambiguità” : “Io accetto la richiesta del capo dello Stato e presto incontrerò il Presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto e considerato che dall’altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo”. Così Luigi Di Maio sul blog dove aggiunge: “Questa è la settimana decisiva e sono molto ottimista” perché “non sarà un’alleanza: quello che ...