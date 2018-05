Marquez | Qui non sarà come ad Austin

Marc Marquez - GP Spagna 2018 : “Ho buone sensazioni - proverò a vincere anche qui a Jerez” : Reduce dal successo texano di Austin (Stati Uniti), Marc Marquez giunge in Spagna, per il quarto appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, con fiducia e soddisfatto del lavoro svolto con la Honda. “Il feeling con la moto è stato molto positivo in Argentina e ad Austin. Qui a Jerez sarà diverso: pista molto più stretta e dovremo vedere a che livello siamo nel confronto con gli avversari. Abbiamo effettuato un test in inverno con ...

MotoGP - Mondiale 2018 : una classifica equilibrata solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Al di là dell'appuntamento texano, che rappresenta una sorta di assicurazione per lui, il campione del mondo in carica ha fatto vedere una continuità di rendimento impressionante che, se gli ...

MotoGP - Mondiale 2018 : una classifica equilibrata…solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio ed il risultato non è affatto inaspettato. Ad Austin (Stati Uniti) doveva essere Marc Marquez a fare la voce grossa e così è stato: sesto successo in altrettanti appuntamenti disputati su questo circuito a suggello di una superiorità che conferma il nickname di “Capitan America”. Dal 2013 al 2018, Marquez ha saputo solo vincere e l’esito della corsa di ieri, ad ...

MotoGp Austin - vince Marquez. Poi Vinales - Iannone e Rossi. Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il gran premio delle Americhe valido per il Mondiale MotoGp, ad Austin in Texas. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di oltre 6 secondi Maverick Vinales su Yamaha, Andrea Iannone su Suzuki e Valentino Rossi sull’altra Yamaha. quinto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Sesto posto per il francese Johann Zarco su Yamaha Monster, settimo per l’altra Honda ufficiale di Dani Pedrosa. Chiudono la top ten lo spagnolo Tito ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : ordine di arrivo e classifica. Marc Marquez vince ad Austin - podio Iannone - Valentino Rossi quarto - Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha letteralmente dominato la gara sul circuito di Austin, conquistando il sesto successo consecutivo su questo tracciato. L’iberico è stato letteralmente imprendibile per tutti gli avversari. Maverick Vinales si è dovuto accontentare della seconda posizione precedendo Andrea Iannone che ha così conquistato un podio prezioso. Valentino ...

MotoGp - Americhe Marquez conquista la pole - Iannone in prima fila : AUSTIN - Son 6 anni consecutivi che Marquez firma la pole sulla pista texana: anche oggi il campione del mondo s'appunta meritatamente la stella da sceriffo e con un esemplare 2'03"658 prenota la ...

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica qualifiche. Alex Marquez conquista la pole. Pasini è terzo davanti a Bagnaia : Chiude la tripletta spagnola di questa giornata di qualifiche del terzo round del Mondiale 2018 di Moto2 Alex Marquez. Sul circuito di Austin (Stati Uniti), infatti, dopo le pole di Jorge Martin, in Moto3 e di Marc Marquez, in MotoGP, è il fratellino del “Cabronçito” a far sua la partenza dalla p.1 in sella alla KAlex del Team EG 0,0 Marc VDS. Una prestazione convincente quella dell’iberico, veloce in tutto il turno, e capace ...

Johann Zarco - GP Americhe 2018 : “Posso giocarmi anche qui la vittoria. Rossi-Marquez? Devono trovare una soluzione insieme” : “È sicuramente bello fare il primo podio dell’anno già alla seconda gara ed essere stato così vicino alla vittoria“, così Johann Zarco ha esordito nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del GP delle Americhe di MotoGP. “Nell’ultimo giro ero vicino a Crutchlow e pensavo cosa potessi fare per vincere. Ma il secondo posto va bene e mi rende felice anche essere terzo nel Mondiale. Da qui in avanti tutto può ...

Gp Argentina - Marquez-Rossi scintille ai box - il clan di Valentino : 'Non venire qui' : L'incidente tra i due, una chiara entrata scomposta del campione del mondo che la direzione gara ha sanzionato con una penalità di 30 secondi per 'guida irresponsabile', riaccenderà la rivalità tra i ...

Gp Argentina - vince Crutchlow - quinto Marquez e Rossi 19/o : Quinta al traguardo la Honda del campione del mondo Marc Marquez che verrà penalizzato di 30' per le manovre a rischio effettuate in gara, ultima quella su Valentino Rossi arrivato diciannovesimo. ...

Marquez respinto dai box di Rossi : "Non venire qui!" : ... @MotoGP, 8 aprile 2018 irresponsabile - L'incidente, una chiara entrata scomposta del campione del mondo che la direzione gara ha sanzionato con una penalità di 30 secondi per "guida irresponsabile",...

MotoGP - Dovizioso : "Rinnovo? Quando avrò una proposta la valuterò". Marquez : "Qui mi sento forte" : I candidati al podio nel GP d'Argentina affilano le armi. Il campione del mondo sembra più fiducioso del ducatista: "Rapporto strano con questa pista"

GP Qatar - il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez continua dietro le quinte : Ha peso nell'ultimo giro su una pista che mai mi è stata favorevole, per questo non mi fascio la testa - ha aggiunto il campione del mondo - Potrei essere preoccupato se questo fosse avvenuto da un'...

MotoGP - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Pole position di un super Zarco - Marquez secondo - Dovizioso quinto. Valentino Rossi chiude ottavo : Le prime qualifiche del Mondiale 2018 di MotoGP, sul tracciato di Losail (Qatar), sorridono al francese della Yamaha Tech3 Johann Zarco (1’53″680), autore del nuovo primato della pista sul giro secco. Dimostrazione di forza incredibile che avvalora ancora di più la tesi che anche il transalpino potrà essere della partita per la vittoria del GP di domani. In seconda posizione un ottimo Marc Marquez che, su un circuito mai troppo ...