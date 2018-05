Marchionne | ' La Ferrari è in una condizione fenomenale'

Trimestrale Ferrari/ Utile in crescita del 19 - 4%. Su anche i ricavi. La soddisfazione di Marchionne : Trimestrale Ferrari con un aumento dell'Utile netto del 19,4%. Bene le vendite in Cina. Tra le consegne spicca il dato della 812 Superfast. Le parole di Sergio Marchionne(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:44:00 GMT)

Ferrari - Marchionne : 'Confermo target : 9.000 vetture e ricavi netti a 3 - 4 mld. Via da F1 se spettacolo batte sport' : AMSTERDAM - Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, conferma i target 2018: 9.000 vetture consegnate, ricavi netti superiori a 3,4 miliardi di euro, ebitda adjusted maggiore o uguale a 1,1...

Ferrari - Marchionne : "L'elettrica arriverà dopo il 2022" : Sarà ancora lunga l'attesa per vedere una Ferrari completamente elettrica, ma ora ci sono le prime indicazioni sulle tempistiche per lo sbarco di un modello fino a poco tempo fa del tutto escluso dal futuro della Casa di Maranello. La Rossa a emissioni zero arriverà sul mercato dopo il 2022. Tempi ancora lunghi. La precisazione è arrivata dal numero uno Sergio Marchionne, durante l'assemblea degli azionisti del Cavallino, che si è ...

Formula 1 - Marchionne minaccia ancora un'uscita delle Ferrari dal circus : Sergio Marchionne continua a lanciare chiari avvertimenti alla Liberty Media sul futuro della Formula Uno e sulla possibile uscita della Rossa dal circus. "Faremo la scelta giusta nell'interesse della Ferrari. C'è chi vuole considerare la F1 più uno spettacolo che uno sport. Se si prenderà questa direzione noi usciremo", ha minacciato il numero uno della Casa di Maranello, in occasione dell'assemblea degli azionisti di FCA ad ...

Sergio Marchionne 'Ferrari via dalla Formula 1 se lo spettacolo batte lo sport' : "C'è chi vuole considerare la Formula 1 più uno spettacolo che uno sport. Se andiamo in questa direzione, noi usciamo". Lo ha ribadito, Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, rispondendo ad Amsterdam alla domanda di un azionista sulla possibilità che la ...

Ferrari - Marchionne : se F1 diventa come Nascar noi andiamo via : Amsterdam, 13 apr. , askanews, Se la Formula Uno diventerà come la Nascar, la Ferrari lascerà il circus. Lo ha sottolineato l'amministratore delegato Sergio Marchionne, secondo cui 'c'è un limite ai ...

F1 - Sergio Marchionne : “Sebastian Vettel vero campione - la Ferrari ha un’ottima monoposto” : Sergio Marchionne, Presidente della Ferrari, è galvanizzato dopo la vittoria di Sebastian Vettel nel GP del Bahrain 2018. Il numero 1 del Cavallino Rampante è orgoglioso della prestazione del tedesco e dei suoi uomini come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dopo la gara: “Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista. E’ stato un weekend consistente che ci ha visto protagonisti ...

Ferrari - Raikkonen : 'Spiace per il meccanico - ma luce era verde'. Marchionne : 'Auguro a meccanico pronta guarigione' : 'Non so cosa è successo, non so in che condizioni si trovi il meccanico. Sono entrato ai box, poi la luce era verde e sono ripartito'. Al termine del Gp del Baharain Kimi Raikkonen dice la sua su ...

F1 - Sergio Marchionne : “Inizio perfetto per Ferrari. Il cammino è lungo - non faccio proclami. Grandi Vettel e Raikkonen” : Sergio Marchionne ha esultato per la vittoria di Sebastian Vettel nel GP di Australia, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Presidente della Ferrari ha festeggiato il trionfo del tedesco al volante della Rossa, un successo arrivato grazie alla grande strategia adottata dal team. Il numero 1 del Cavallino Rampante mantiene comunque i piedi per terra e non lancia trionfalismi: “Non poteva esserci un inizio migliore per la Ferrari in ...

La Ferrari di Vettel vince il Gp d'Australia. Marchionne : "Primo passo nella direzione giusta" : Trionfo del tedesco Sebastian Vettel, su Ferrari, nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen.Per Vettel si tratta della seconda vittoria consecutiva sul circuito di Melbourne, dove si era imposto nel 2017 sempre davanti ad Hamilton. Quarto posto per la ...