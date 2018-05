March to Glory - recensione

eurogamer

: Sua maestà Napoleone Bonaparte arriva nella nostra recensione di March to Glory. - Eurogamer_it : Sua maestà Napoleone Bonaparte arriva nella nostra recensione di March to Glory. -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Il periodo napoleonico non ha ricevuto, storicamente, nei videogiochi, l'attenzione che si merita. Se si osserva il settore contiguo dei boardgame strategici (e dei più hardcore wargame) si vede facilmente che il periodo napoleonico è invece molto apprezzato e, di conseguenza, servito da molti prodotti che spaziano da titoli semplici a quelli complessi passando anche per gestionali strategici e solitari. Nei videogiochi invece possiamo annoverare pochissimi titoli tra cui spiccano Napoleon Total War, il recente shooter Holdfast e lo strategico duro e puro Wars of Napoleon degli Ageod.Non è chiaro perché un periodo così interessante e ricco di spunti strategici risulti invece così negletto a favore di altri che non sembrerebbero avere, sulla carta, maggior profondità. Anche i conflitti nel Giappone feudale (periodo Sengoku Jidai soprattutto) sembra avere maggior fortuna, pur essendo ...