“Mamma non risponde” Tragedia nelle Marche I fratellini escono di casa e citofonano

“Mamma…” Massimo Bossetti - le ultime parole alla madre. E mentre il feretro viene accompagnato fuori per poco non scoppia una rissa : Massimo Bossetti, l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio di Yara Gambirasio, è tornato negli ultimi giorni a far parlare di sé. In attesa della sentenza di Cassazione che riscriverà o confermerà la pena inflitta in Appello, è uscito dal carcere per qualche ora. L’occasione non è stata delle miglio, il muratore di Mapello infatti ha usufruito di un permesso per partecipare alle esequie della madre. Ma non si sarebbe fermato ...

“Mamma non posso festeggiarti - il mio compagnetto si sentirebbe discriminato” : Ci risiamo. Un’altra festa al centro delle polemiche. Dopo aver negato il Natale ad alcuni bambini, trasformandolo in “festa della stagione” ed aver chiesto la cancellazione della festa del papà con annessi pensierini, lavoretti e poesie, anche la festa della mamma (per par condicio) diventa un male assoluto, in quanto per qualcuno rappresenterebbe uno strumento di propaganda omofoba, discriminante verso la famiglia non convenzionale. Stiamo ...

“Mamma non piangere - ora devo dormire” - i versi strazianti pubblicati dalla madre di Alfie : La mamma di Alfie Evans ha condiviso su Facebook una poesia scritta da uno dei sostenitori del bambino morto a Liverpool: "Mamma non piangere, sarò accanto a te per asciugare le tue lacrime. Papà, sii forte, hai portato la mia lotta davanti ai tribunali, la regina, il Papa. Vi guarderò entrambi con orgoglio".Continua a leggere

Macaulay Culkin : «Basta - non guardo più “Mamma ho perso l’aereo”» : «Solo i vigliacchi si nascondono sotto il letto e io non sono un vigliacco: sono l’uomo di casa». All’epoca Macauley Culkin aveva appena dieci anni e la sua celebre battuta in Mamma, ho perso l’aereo faceva sorridere. Oggi l’attore americano, che di anni in estate ne compirà 38, è diventato davvero un uomo e – seppur non rinneghi nulla di ciò che ha fatto in passato – non vuol più sentir parlare del film che nel 1990 lo ha reso ...

“Non ci riesco più”. La triste confessione della star protagonista dell’immortale “Mamma ho perso l’aereo”. Eccolo rivelare un brutto segreto che riguarda proprio il film amato da tutti : Non c’è Natale che non si rispetti senza la visione, seduti comodamente sul divano, di Mamma ho perso l’aereo, classico girato nel 1990 che racconta le peripezie della famiglia McCallister e in particolare del piccolo Kevin, bambino che per un equivoco si ritrova a trascorrere le festività tutto solo in casa. Lo abbiamo visto e rivisto milioni di volte, notando di volta in volta particolari inediti. E probabilmente lo ...

“Mamma - ora mi uccido”. 13enne manda sms e si suicida. La donna non lo legge in tempo : Emily era costretta a passare le sue giornate nel bagno della scuola, per paura di trovarsi faccia-a-faccia coi bulli che la tormentavano e che alla fine l'hanno portata a togliersi la vita. Ora la madre ha scelto di parlarne per sensibilizzare al problema del bullismo durante l’adolescenza.Continua a leggere

“Mamma - non respiro”. E la sua faccia va in fiamme. Un brutto raffreddore non la fa dormire - così il medico le prescrive una cura banale. Nessuno avrebbe mai immaginato le tragiche conseguenze : Emily Owens, di County Durham, nel Regno Unito, aveva solo nove anni quando il suo viso ha preso fuoco lasciandole delle ferite da film horror dalla fronte al mento. La piccola aveva un raffreddore molto forte che proprio non voleva passare. La notte non respirava e i suoi genitori erano molto preoccupati, anche se questi malanni capitano a tutti i bambini. Naturalmente la mamma Nicola ha chiamato il medico che per migliorare la ...

“Mamma - mi aiuti?”. A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle. Non riesce più ad allacciarsi le scarpe - la madre sottovaluta - la tragedia. Una piccola caduta in campo - poi l’ospedale. Una famiglia distrutta : “Il nostro mondo si è frantumato” : Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10 anni nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le ...

Presa a sprangate dal fratello per l’eredità - la figlia : “Mamma non morire” : Antonietta Ficcadenti, è stata violentemente aggredita dal fratello Emidio per questioni economiche a Cupra Marittiima. Dopo un'operazione di oltre due, ora versa in condizioni gravissime. La figlia continua a starle accanto e chiede a tutti quelli che la conoscono di pregare per lei.Continua a leggere

“Mamma bis!”. Altro che crisi per la bellissima attrice. I pettegolezzi sono sempre in moto ma per lei - tra le più ammirate in Italia - c’è una splendida notizia e la cosa forse non farà molto piacere al celebre ex : “Ora sì che sono finalmente felice e risolta” : Secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi: è incinta. E per avvalorare la tesi pubblica una foto della bellissima attrice a spasso con il compagno con un pancino sospetto. La cosa non stupisce più di tanto, dal momento che ritrovata la pace del cuore aveva già messo al mondo uno splendido bebè e lo ha chiamto Jacques. E quindi si tratterebbe della seconda gravidanza per l’attrice Miryam Catania che dopo il turbolento matrimonio con ...