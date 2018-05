Maltempo | nuova allerta meteo | ancora pioggia sull' Italia

Maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : rovesci e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Una depressione, associata ad un nucleo freddo in quota, permane sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, determinando condizioni di instabilità accentuate dal riscaldamento diurno. Proprio a causa del maggior contrasto termico lungo la colonna d’aria, nelle ore centrali della giornata di domani è previsto l’intensificarsi dei fenomeni di Maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ...

Meteo : nuova ondata di Maltempo in arrivo. Sarà una primavera inquieta : "La primavera continua a mantenersi molto inqueta quest'anno sull'Italia, bersaglio di perturbazioni atlantiche a ripetizione. L'ultima della serie ci sta raggiungendo proprio in queste ore e sarà responsabile di una nuova ondata di maltempo al Centronord" – lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega – "Fase clou del peggioramento tra mercoledì sera e giovedì con piogge anche abbondanti ...

Meteo : sarà una primavera inquieta - nuova ondata di Maltempo in arrivo : "La primavera continua a mantenersi molto inqueta quest'anno sull'Italia, bersaglio di perturbazioni atlantiche a ripetizione. L'ultima della serie ci sta raggiungendo proprio in queste ore e sarà ...

Maltempo - nuova allerta meteo della Protezione Civile : burrasche e mareggiate in Sicilia e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Una perturbazione atlantica in avvicinamento dalla penisola iberica determinerà da domani un graduale peggioramento del tempo a iniziare dalle regioni occidentali italiane, accompagnato da venti di burrasca e mareggiate sulle isole maggiori e sulla Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Maltempo Usa : nel weekend nuova tempesta invernale su New York : Niente primavera in arrivo a New York, dove è prevista una nuova tempesta invernale tra domani e sabato con un mix di neve e pioggia. Una perturbazione artica che porterà infatti temperature gelide, circa 10-12 gradi sotto la media stagionale. Lo fa sapere il National Weather Service. Si tratta, per la Grande Mela, della seconda bufera in una settimana dopo la nevicata di lunedì. Non solo, la situazione sarà ancora più complessa negli stati più ...

“Riaprite gli ombrelli”. Torna il Maltempo - ma non in tutta Italia : ecco dove. Nuova perturbazione dopo il weekend di Pasqua. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sole e temperature miti, almeno in gran parte del Paese, hanno contraddistinto la giornata di Pasquetta dopo giorni di vento e pioggia. dopo una Pasqua caratterizzata da tempo instabile, con qualche nuvolosità e precipitazioni occasionali, le previsioni di Pasquetta hanno fatto tirare un sospiro di sollievo agli amanti delle scampagnate e delle gite fuori porta. Lunedì 2 aprile si è infatti verificato un miglioramento deciso e diffuso ...

Meteo - in arrivo una nuova ondata di Maltempo al Centro-Nord : La tregua di Pasquetta ha le ore contate. Tra martedì e giovedì attesa una nuova ondata di maltempo al Centro-Nord. Si sta, infatti, organizzando nei pressi del Regno Unito la nuova perturbazione atlantica che dalle...

Sole sulla Penisola - ma venerdì e sabato nuovo Maltempo - A Pasqua nuovamente bel tempo : Roma - I giorni che ci condurranno alla Pasqua saranno caratterizzati da maggiore variabilità, con anche la possibilità di piogge e rovesci in particolar modo al Nord e sui versanti tirrenici. Tutta colpa di un'energica circolazione di bassa pressione che nel corso dei prossimi giorni si approfondirà sull'Europa occidentale. In marcia poi verso gli Stati centrali essa riuscirà in parte ad interessare anche la nostra ...

Maltempo in arrivo al Sud - nuova allerta per piogge e forte vento - : Temporali in Sardegna, con possibile rischio idrogeologico. Da domenica 25 marzo peggiorano le condizioni su tutto il meridione. Il lunedì porterà temperature più miti ovunque. LE PREVISIONI

Maltempo in arrivo al Sud - nuova allerta per piogge e forte vento : Maltempo in arrivo al Sud, nuova allerta per piogge e forte vento Temporali in Sardegna, con possibile rischio idrogeologico. Da domenica 25 marzo peggiorano le condizioni su tutto il meridione. Il lunedì porterà temperature più miti ovunque. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Allerta Meteo - nuova ondata di Maltempo in arrivo al Sud : sarà una Domenica delle Palme di forti piogge - ancora neve ma stavolta solo in montagna : 1/21 ...

Maltempo - arriva una nuova perturbazione : pioggia vento e neve nel fine settimana : Ancora Maltempo in arrivo giovedì, in questo insolito marzo, e una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve, protagoniste di quest'inizio di primavera a causa di una perturbazione che ha ...

Maltempo - nuova allerta meteo della protezione civile per tutto il Centro/Sud : forti temporali - tanta neve e venti impetuosi : allerta meteo – Una vasta saccatura di origine atlantica continua a determinare condizioni di instabilità sul nostro Paese, unitamente ad aria più fredda proveniente dal nord-Europa, apportando da stasera nuove precipitazioni che si intensificheranno su tutto il meridione, assumendo carattere nevoso fino a quota collinare, accompagnate da un generale rinforzo dei venti nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Il Maltempo porta pioggia al Sud. Attesa la neve - la protezione civile emana una nuova allerta in Campania : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti ...