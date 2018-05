Maltempo Molise | rami cadono sulla strada a Termoli | sfiorati bus e auto 

Maltempo Molise : a Termoli forti piogge e allagamenti : Anche in Molise si registrano piogge intense ed un calo di temperature, già dalla notte scorsa, con intensificazione in mattinata. Le precipitazioni hanno provocato l’allagamento delle strade e creato disagi e rallentamenti alla viabilità. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a Termoli, anche per incidenti provocati dal Maltempo. L'articolo Maltempo Molise: a Termoli forti piogge e allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : dopo l’equinozio di primavera torna la neve in Molise : Con l’equinozio di primavera in Molise è tornata la neve in diverse zone della regione: a Campobasso in mattinata si sono registrati alcuni cm di accumulo. Segnalato qualche disagio sulle strade della provincia e scuole chiuse in alcuni Comuni. A Capracotta (Isernia) la neve è caduta durante la notte imbiancando tetti e strade. Le temperature sono di nuovo sotto la zero termico e la coltre bianca ha già raggiunto i 10 centimetri. I sindaci ...

Maltempo Molise : temperature in picchiata - previsti -16°C : Oggi le temperature minime in Alto Molise vanno dai -10°C di Capracotta (Isernia), ai -5°C di Agnone (Isernia), passando per i -8°C di Pescopennataro (Isernia) e i -7°C di Vastogirardi (Isernia). Si prevede un ulteriore crollo termico, fino a -16°C, a partire dalla notte. temperature negative anche sul versante dei paesi delle Mainarde: la colonnina di mercurio è scesa fino a -3°C. L'articolo Maltempo Molise: temperature in picchiata, previsti ...

Maltempo Molise : lunedì 26 Febbraio scuole chiuse a Campobasso : scuole chiuse domani 26 Febbraio a Campobasso. Lo ha stabilito il sindaco, Antonio Battista, a seguito del previsto arrivo del Maltempo con neve e freddo polare anche a quote basse. Intanto da Palazzo San Giorgio ricordano che la sala operativa presso la Sea, il gestore del servizio di sgombero neve, restera’ aperta tutta la notte tra domenica e lunedi’ e che in caso di particolari necessita’ o di pericolo i cittadini possono ...

Maltempo Molise - neve in arrivo : stop alle attività didattiche all’Unimol : Sospese tutte le attività didattiche lunedì 26 e martedì 27 febbraio all’Università del Molise. Lo rende noto l’ateneo a seguito delle preannunciate avverse condizioni meteo che interesseranno gran parte del Molise dove è prevista neve anche a quote basse e temperature polari. Ulteriori e successivi aggiornamenti – si legge in una nota – saranno resi noti sul sito istituzionale entro le 13 di lunedì 26 ...