Maltempo | grandine a Sant’Agata de’ Goti | il Comune chiederà lo stato di calamità naturale

Maltempo Benevento : tempesta di grandine sul Sannio - danni pesanti : Una violenta tempesta di grandine ha colpito il Sannio dalla tarda mattinata, causando ingenti danni alle colture agricole. Lo comunica la Coldiretti Benevento, che sta raccogliendo le prime testimonianze dagli uffici zona e dagli agricoltori coinvolti. L’area maggiormente colpita al momento risulta essere quella compresa tra la valle Telesina e la valle Caudina. I chicchi di ghiaccio sono caduti giù violenti e abbondanti, come una nevicata. ...

Maltempo - incredibile ondata di freddo in Europa : tempeste di neve e grandine in Francia - Germania - Belgio e Lussemburgo - 4 alpinisti morti in Svizzera : La polizia della Svizzera sudoccidentale ha dichiarato che 4 alpinisti sono morti e altri 5 sono in gravi condizioni dopo essere stati sorpresi nella notte da un’improvvisa tempesta di neve e forti venti. Le autorità nel Canton Vallese hanno impiegato 7 elicotteri per le operazioni di salvataggio di un totale di 14 alpinisti di Francia, Germania e Italia nella regione di Pigne d’Arolla. Markus Rieder, portavoce della polizia del Canton Vallese, ...

Maltempo Lombardia : danni per la grandine sui campi tra Pavia e Milano : Si aggrava la conta dei danni nei campi a causa dell’ultima grandinata che ha investito la Lombardia, l’area tra Pavia e Milano. Colpiti ortaggi, cereali, fragole e foraggi, secondo quanto emerso da una rilevazione della Coldiretti Lombardia sulla base delle segnalazioni che stanno arrivando in queste ore dalle aziende agricole bersaglio del Maltempo, che dopo aver colpito il Pavese si è riversata sulla fascia del Sudest milanese, ...

Maltempo - grandine nel Pavese : danni su orzo - frumento e foraggi : danni pesanti a orzo, frumento e foraggi come erba medica e loietto. È quanto emerge da una prima rilevazione dei tecnici di Coldiretti dopo la violenta grandinata che oggi pomeriggio si è abbattuta sul Pavese. Le verifiche sono ancora in corso – spiega la Coldiretti Lombardia – e un quadro più preciso della situazione si potrà avere solo nelle prossime ore. La tempesta di ghiaccio, con chicchi grandi come nocciole, si è scatenata ...

Maltempo Nuoro : auto fuoristrada per grandine - 2 feriti : Intervento dei Carabinieri di Oniferi (Nuoro) questa mattina sulla SS129, dove una vettura, a causa del manto stradale reso scivoloso dalla grandine, è uscita fuori strada ribaltandosi in cunetta. Gli occupanti dell’auto, marito e moglie, sono subito stati soccorsi dai militari, dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. Sono stati trasportati per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro: le loro ...

