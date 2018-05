Maltempo | domani mattina attesa tanta pioggia Piunti | ' Attenzione ai sottopassaggi'

Allerta Meteo - il ciclone Afro-Mediterraneo flagella l’Italia : forte Maltempo in atto - continuerà anche domani [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Maltempo : domani 3 Maggio scuole chiuse a Ragusa e in altri Comuni [ELENCO] : domani scuole chiuse a Ragusa, Comiso, Vittoria e Santa Croce Camerina a causa delle previsioni meteo avverse: il bollettino della Protezione civile regionale parla di situazione di criticita’ gialla. la decisione e’ stata adottata dai sindaci dei quattro Comuni. A Vittoria gia’ da oggi, per il forte vento, era stata disposta la chiusura di cimiteri e villa comunale, e cosi’ sara’ anche domani. A Ragusa sospesi ...

Maltempo - codice rosso in Sardegna : domani 3 maggio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Forte Maltempo in Sardegna, dove in ottemperanza all’allerta rossa per rischio idraulico emanata dalla Protezione Civile, i Sindaci dei Comuni di seguito elencati, hanno ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di domani giovedì 3 maggio: Arzachena Olbia Oristano Calangianus Tempio Budoni L’elenco sarà aggiornato live. L'articolo Maltempo, codice rosso in Sardegna: domani 3 maggio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO ...

Maltempo : allerta gialla sulla Sicilia fino a domani : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia valido fino alle 24 di domani, giovedì 3 maggio. Il Maltempo dovrebbe abbattersi sull'isola da oggi pomeriggio e per le prossime 24-36ore. In particolare sono

Torna il Maltempo in Campania : allerta pioggia dalle 6 di domani : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Sull'intero ...

Maltempo Lombardia : domani temporali - torna l’instabilità : Da domani torna l’instabilità in Lombardia, almeno fino alla fine della prossima settimana. Le previsioni meteo dell’Arpa danno temporali in arrivo, con fenomeni intensi dal tardo pomeriggio di domani. In pianura, le minime si mantengono tra 10 e 14 gradi, le massime tra 22 e 26. Lunedì, qualche schiarita in mattinata ma prevarrà una nuvolosità irregolare fino a sera, con minime e massime in calo, e così anche martedì. Da mercoledì ...

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse sulla Sicilia, valido fino alle 24 di domani, venerdì 20 aprile.

Maltempo : domani allerta gialla a Firenze per vento forte : domani allerta per rischio vento forte a Firenze: il centro funzionale regionale ha diramato un avviso di criticità codice giallo valido da mezzanotte di stasera fino alle 20 di domani. L'articolo Maltempo: domani allerta gialla a Firenze per vento forte sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Valsesia - Inizia domani sera una settimana di Maltempo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Meteo Valsesia - Inizia domani ...

Maltempo - frana Piemonte : riattivata domani la ferrovia per la Svizzera : Verrà riattivato domani mattina, dopo una interruzione di due giorni e mezzo, il collegamento ferroviario con la Svizzera. Era stato interrotto il giorno di Pasqua per la frana nella quale sono morte due persone. Tornano dunque a viaggiare i treni della ‘Vigezzina’, che attraverso la valle Vigezzo collegano Domodossola (VCO) a Locarno (Svizzera). I tecnici hanno garantito la stabilità del versante montano e il masso finito sulle ...

Torna il Maltempo in Campania allerta gialla dalle 12 di domani : allerta gialla per piogge e temporali dalle 12 di domani su tutta la Campania. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emanato un avviso di criticità idrogeologica per ...

Maltempo Basilicata : situazione verso la normalità ma a Potenza le scuole rimangono chiuse domani 24 marzo : La situazione in Basilicata tende la miglioramento, a seguito delle intense precipitazioni nevose di ieri: le scuole sono rimaste chiuse oggi in numerosi Comuni, tra cui le città capoluogo Potenza e Matera. Non si segnalano disagi particolari sulla viabilità principale mentre sulle strade cittadine dei Comuni maggiormente colpiti si rilevano ancora criticità. Dopo una riunione in Prefettura il sindaco di Potenza Dario De Luca ha deciso di tenere ...

Maltempo : scuole chiuse domani 23 Marzo nel Vallo di Diano : scuole chiuse domani in quasi tutti i comuni del Vallo di Diano e del Tanagro, a sud di Salerno, a causa della neve. La sospensione delle lezioni (anche questa mattina numerose scuole sono rimaste chiuse), si e’ resa necessaria a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che per tutta la giornata di oggi si sono abbattute sui territori comunali dei due vasti comprensori del Salernitano. Nei centri montani la neve ha superato i ...

Maltempo - neve a Potenza : anche domani sospesa l’attività dell’Unibas : Le attività didattiche saranno sospese domani, venerdì 23 marzo, a causa delle condizioni meteorologiche nelle sedi di Potenza dell’Università della Basilicata: lo ha reso noto, in un comunicato, l’ateneo lucano, precisando che le attività si svolgeranno regolarmente nelle sedi di Matera. L’Unibas ha anche deciso di rinviare la terza e ultima giornata degli “Open Day” in programma domani a Matera. Le sedute di ...