Maltempo | crolla il controsoffitto di una chiesa a Cagliari 

Maltempo Sardegna : crolla pezzo di controsoffitto nell’ospedale di Carbonia [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo Campania : crolla ponte nell’Avellinese - strada interrotta : Un ponte è crollato nella serata di ieri in provincia di Avellino per le infiltrazioni di acqua dovute al Maltempo: ha ceduto un tratto di circa 20 metri lungo la SP150 nei pressi di Teora. La strada è interrotta. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona. Il Maltempo ha provocato danni ad Avellino: l’acqua ha fatto saltare tombini provocando allagamenti in contrada Amoretta e nella frazione Picarelli. Numerosi gli ...

Maltempo - venti impetuosi al Sud : albero crolla su auto nel messinese [FOTO] : 1/4 ...

Roma - torna il Maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta ...

Roma - torna il Maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che...

Maltempo Siracusa : crolla muro - chiuso tratto di strada : Nel Siracusano, a causa del Maltempo, un albero è caduto e un muro perimetrale è crollato in località Spinazza, bloccando il tratto stradale che da Marzamemi conduce alla Sp85 ed alla località San Lorenzo di Noto. Sul posto i carabinieri di Noto, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'articolo Maltempo Siracusa: crolla muro, chiuso tratto di strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Avellino : infiltrazioni d’acqua - crolla muro : Ad Avellino è crollato nella notte un muro di tufo alto 7 metri e lungo 20: il boato ha svegliato i residenti di Rione Parco che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Non si segnalano feriti. Il crollo, dovuto molto probabilmente alle infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge, ha creato il panico tra i residenti. L'articolo Maltempo Avellino: ...

Maltempo : crolla cartellone pubblicitario a Palermo : Un grosso cartellone pubblicitario è crollato in via Mauro de Mauro a Palermo a causa del Maltempo. La Polizia Municipale lo ha sequestrato dopo che è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sono in corso verifiche per accertare se il cartellone fosse pericolante da giorni e nessuno compreso la societa’ di affissioni avesse fatto nulla per metterlo in sicurezza. Seguiranno ulteriori controlli per verificare se le ditte siano in ...

Maltempo : crolla un muro a Giugliano : Tragedia sfiorata a Giugliano dove è crollato il muro perimetrale di un edificio ai lati della voragine di via Santa Caterina da Siena. Al crollo dei giorni scorsi, che ha dato vita ad un vero e ...

Maltempo Liguria : pino crolla su auto - 3° caso in pochi giorni a Ponente : Un pino è crollato oggi pomeriggio su due auto in sosta a San Martino di Sanremo: è il terzo caso in quattro giorni nel Ponente. Nei giorni scorsi due pini marittimi sono caduti a Porto Maurizio. Tra le cause le abbondanti piogge e la stessa salute delle piante. In frazione Suseneo, a Sanremo, sono ancora in corso gli interventi di rimozione della frana di un muro privato che ieri ha isolato 20 famiglie. L'articolo Maltempo Liguria: pino crolla ...

Maltempo Napoli : crolla parete esterna di un palazzo - evacuate 30 famiglie : Il Maltempo ha provocato il crollo della parete esterna di un palazzo di Gragnano (Napoli) nel primo pomeriggio di oggi: il forte boato è stato avvertito in tutto l’edificio di via Vittorio Veneto 235, tanto che gli abitanti del palazzo si sono riversati in strada. La parete del palazzo è crollata sul terrazzo di un’altra palazzina adiacente. Non si segnalano ulteriori danni né feriti, ma le 30 famiglie del palazzo interessato dal ...

Maltempo : crolla una porzione di muro di contenimento a Narni : Una porzione di un muro di contenimento di un’abitazione privata è crollata nella tarda serata di ieri nei pressi del parcheggio pubblico del Suffragio, a Narni. Non solo sono stati rilevati danni a cose o persone. Il crollo – riferisce il sindaco, Francesco De Rebotti – è avvenuto accanto all’ascensore di collegamento del parcheggio al centro storico. I detriti si sono fermati sul muro di una piccola piazza sottostante. ...