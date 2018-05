Maltempo Aosta | masso sulla strada | chiusa la regionale di Roisan 

Maltempo Valle d’Aosta : rimane chiusa la SS26 a Verrès : Prosegue la chiusura del tratto della SS26 a Verrès, all’altezza del bivio per Champdepraz, dove ieri si è staccata una frana a causa delle piogge intense. Il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha dichiarato all’ANSA che è in attesa dell’esito “di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura“. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: rimane chiusa la SS26 a Verrès sembra essere ...

Maltempo : il Cdm proroga lo stato di emergenza in Valle d’Aosta : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la proroga, per una durata di 180 giorni, dello stato di emergenza gia’ dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 30 luglio all’8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-Andre’, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di ...