Maltempo Abruzzo | forti piogge | allagamenti lungo la costa

Allerta Maltempo - in arrivo sull'Abruzzo - forti venti e nevicate a bassa quota : L'Aquila - Dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, su regioni centrali e Abruzzo. Dal primo mattino di domani, giovedì 22, e per le successive 24-30 ore, previste nevicate al di sopra di 200-400 metri sull'Abruzzo, con apporti al suolo moderati. Lo rende noto il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ...

Maltempo Abruzzo : pioggia - neve e mareggiate : pioggia e vento a Pescara, con il fiume ‘sorvegliato speciale’ e mareggiate; neve a L’Aquila dove oggi le scuole sono chiuse, ad Avezzano ed a Chieti alta; nevischio anche nel Teramano a quote collinari relativamente basse. Nel Vastese nevica a Schiavi d’Abruzzo, Castiglione, Torrebruna dove gli spazzaneve sono in azione ma al momento non si registrano particolari disagi. Disagi sulla Trignina ma nella parte al confine ...

Maltempo Abruzzo : oggi scuole chiuse all’Aquila : Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado oggi mercoledì 21 marzo: la decisione è stata assunta nella serata di ieri a seguito dell’avviso di previsioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di Protezione civile secondo cui sono possibili precipitazioni nevose a quote superiori 400-600 metri sul territorio dell’Aquila con quantitativi al suolo localmente abbondanti sui ...

Maltempo - in Abruzzo solo pioggia : temperature “miti” : In Abruzzo le nevicate e il gelo dei giorni scorsi, che avevano portato alla chiusura di quasi tutte le scuole dei vari Comuni, per ora sono un ricordo. Oggi sulla regione piove un po’ ovunque e le temperature sono al di sopra dello zero. Sia il rialzo termico che le piogge hanno definitivamente sciolto gli accumuli di neve. L'articolo Maltempo, in Abruzzo solo pioggia: temperature “miti” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Abruzzo : il Comune di San Salvo chiede lo stato di calamità : “Questa mattina ho provveduto a far deliberare dalla Giunta comunale la richiesta di stato d’emergenza e di calamità naturale per il settore agricolo per le nevicate dei giorni scorsi che hanno interessato il Comune di San Salvo”. Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca annunciando il provvedimento dell’esecutivo in considerazione dei danni provocati alle colture, agli ortaggi e agli alberi da frutta a ...

Maltempo Abruzzo : ancora deboli nevicate ma temperature in aumento : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile rende noto che sulla regione sono possibili nevicate nella prima parte della giornata, seguite da un graduale rialzo termico. Al momento sono in atto precipitazioni deboli a carattere nevoso, ma che in alcune località stanno dando origine anche a pioggia congelata. Le temperature sono in rialzo sulle località più elevate e lungo il litorale, mentre nelle zone vallive, a causa della ...

Maltempo Abruzzo : scuole chiuse oggi a L’Aquila : A causa delle avverse condizioni meteo il sindaco dell’Aquila ha disposto stamani la sospensione dell’attività didattica per la giornata odierna nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Gli alunni che dovessero essere già in viaggio – ha fatto sapere il Comune – saranno comunque accolti presso le sedi frequentate, come da accordi presi con i dirigenti scolastici. L'articolo Maltempo Abruzzo: scuole ...

Maltempo Abruzzo : domani 2 marzo niente scuole chiuse a L’Aquila - ma c’è il rischio ghiaccio : L’allerta meteo emessa dal Dipartimento di Protezione civile, valido dalla serata di ieri e per le successive 12 ore, prevedeva per L’Aquila quantitativi deboli di neve. La sospensione delle lezioni nella giornata odierna è stata determinata dalle moderate precipitazioni nevose, soprattutto nelle frazioni e nelle aree piu’ in quota, e dalla prevista variazione delle temperature che potrebbe determinare pioggia congelata. La ...

Maltempo Abruzzo : -29°C in Provincia dell’Aquila : Oltre alla neve scesa copiosa in Abruzzo, anche le previsioni sulle temperature sotto lo zero sono state ampiamente rispettate. Nel Tagliacozzano e sull’Altopiano delle Cinquemiglia nella Provincia dell’Aquila, il termometro ha raggiunto i -29°C. Nella località sciistica di Campo Felice si sono registrati -27,1°C, mentre nel capoluogo di Regione i gradi sotto lo zero sono stati 15. Temperature sotto lo zero anche a Pescara (-3,3°C), ...

Maltempo Abruzzo : attese isolate nevicate nel pomeriggio : Il Centro Funzionale per l’Abruzzo della Protezione Civile rende noto che sulla regione non sono in atto precipitazioni salvo sul mare Adriatico prospiciente le coste. Per il pomeriggio di oggi, sono previste isolate nevicate a carattere intermittente lungo il litorale con spessori totali non superiori ai 5-8 cm. Sostanziale assenza di precipitazioni sul resto della regione, salvo la possibilita’ di qualche debole ed isolato fenomeno ...

Maltempo Abruzzo : domani niente scuole chiuse a Pescara : domani riaprono le scuole a Pescara: le strade sono tutte transitabili e si procede verso il ritorno alla normalità. L’ordinanza del sindaco prevede lezioni regolari negli istituti di ogni ordine e grado. Rimane chiusa la Pineta Dannunziana: non appena le condizioni meteo lo consentiranno tornerà ad essere fruibile e aperta al pubblico. L'articolo Maltempo Abruzzo: domani niente scuole chiuse a Pescara sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Abruzzo : A24 e A25 riaperte ai mezzi pesanti : L’intera rete autostradale abruzzese è stata riaperta alla circolazione dei mezzi pesanti, in conseguenza della revoca con effetto immediato del divieto di transito da parte delle prefetture di Chieti e L’Aquila. “Sulle autostrade A24 e A25 la circolazione dei mezzi pesanti e’ rientrata nella normalità,” si spiega nella nota della società concessionaria, Toto holding. L'articolo Maltempo Abruzzo: A24 e A25 riaperte ...

Maltempo e neve : riapre l’aeroporto d’Abruzzo : Riaperto l’aeroporto d’Abruzzo, chiuso questa mattina a causa del Maltempo e della neve: le attività dello scalo pescarese sono tornate regolari. La Saga, societa’ di gestione dell’aeroporto, invita i passeggeri a consultare i siti web dei vettori aerei per aggiornamenti sui voli. I passeggeri rimasti a terra sono stati assistiti dal personale della Saga. L'articolo Maltempo e neve: riapre l’aeroporto ...

Maltempo - Figc Abruzzo sospende attività fino al 1 marzo : Pescara - La neve che dalla notte scorsa ha imbiancato tutto l'Abruzzo ha portato il Comitato Regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presieduto da Daniele Ortolano, a sospendere tutte le attività regionali fino a giovedì 1 marzo. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla Figc Abruzzo: "A causa del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, tutte le gare dei campionati regionali in programma fino a ...