Maltempo a Ragusa | solo pochi interventi

Maltempo : domani 3 Maggio scuole chiuse a Ragusa e in altri Comuni [ELENCO] : domani scuole chiuse a Ragusa , Comiso, Vittoria e Santa Croce Camerina a causa delle previsioni meteo avverse: il bollettino della Protezione civile regionale parla di situazione di criticita’ gialla. la decisione e’ stata adottata dai sindaci dei quattro Comuni . A Vittoria gia’ da oggi, per il forte vento, era stata disposta la chiusura di cimiteri e villa comunale, e cosi’ sara’ anche domani . A Ragusa sospesi ...

Maltempo Sicilia : a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei Modicani : Sospeso il conferimento dei rifiuti urbani stamani presso la discarica di Cava dei Modicani per il persistere di raffiche di vento. E’ quanto si legge in una nota del comune di Ragusa. L’assessorato competente ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi disagi nell’espletamento del servizio di raccolta anche nella giornata di domani. L'articolo Maltempo Sicilia: a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei ...