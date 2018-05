Malattie neurodegenerative | un nuovo farmaco blocca la progressione della

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Era una patologia rara senza terapia. Ma oggi la ceriodolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), malattia degenerativa che porta alla distruzione del sistema nervoso centrale dei bambini, può essereta da unche rimpiazza l’enzima di cui questi pazienti sono carenti. La sperimentazioneterapia è stata condotta su 23 bambini in 4 diversi Centri internazionali, tra cui l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per l’Italia. I risultati che ne documentano l’efficacia sono stati appena pubblicati sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine. LA SPERIMENTAZIONE Lo studio, durato 3 anni, ha coinvolto in fase 1 (prima somministrazione di unnegli umani) 23 bambini di varie nazionalità affetti da CLN2 allo stadio iniziale-intermedio. La sperimentazione internazionale è stata condotta, in parallelo, in 4 diversi Centri: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ...