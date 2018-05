Maire Tecnimont | conti a due velocità nel primo trimestre

Attese positive per Maire Tecnimont : Chiusura del 19 aprile Brillante rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , parte del FTSE Italia All-Share , che lievita in modo prepotente ...

Maire Tecnimont - bond raggiunge soglia di 150 milioni di euro : L' offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni Maire Tecnimont Senior Unsecured Notes due 30 April 2024 avviata ieri, 18 aprile, ha già raggiunto il valore nominale minimo di 150 milioni di ...

Maire Tecnimont - tasso del 2 - 625% per bond da 250 milioni di euro : Sarà del 2,625% annuo il tasso di interesse delle Obbligazioni Maire Tecnimont Senior Unsecured Notes due 30 April 2024 da 250 milioni di euro. Lo comunica la società in una nota.

Luce verde per Maire Tecnimont : Ottima performance per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che scambia in rialzo del 2,23%. La tendenza ad una settimana di Maire Tecnimont è più ...

Scatto rialzista per Maire Tecnimont : Vigoroso rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,69%. Su base ...

Maire Tecnimont - crescita a doppia cifra di utili e ricavi. Titolo festeggia : Brilla Maire Tecnimont , che passa di mano con un aumento del 4,05%. Driver principale del rialzo sono i conti di bilancio annunciati dalla società che ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 3.5 miliardi,...

Maire Tecnimont riduce la sua quota di azioni proprie : La Consob rende noto che il Gruppo Maire Tecnimont , dal 28 febbraio 2018, detiene in portafoglio lo 0,814% di azioni proprie, in riduzione dal precedente 3,030%. A Piazza Affari, il Gruppo amplia il ...

Maire Tecnimont si aggiudica commessa nelle Filippine : Tecnimont controllata di Maire Tecnimont , si è aggiudicata attraverso la propria affiliata Tecnimont Philippines, un contratto EPC Lump Sum da parte di JG Summit Petrochemical Corporation , JGSPC, , ...

Maire Tecnimont e Sace Simest con Assolombarda per le PMI : L'iniziativa rappresenta, quindi, un supporto concreto alla competitività delle imprese della filiera in Italia e nel mondo. In dettaglio, Maire Tecnimont, grazie al contributo di Sace Simest, può ...

Maire Tecnimont - inaugurato in Egitto impianto solare "Mats" : Teleborsa, - L'impianto solare termodinamico a concentrazione MATS, il primo al mondo di questo tipo, è stato inaugurato oggi, 27 Febbraio, ufficialmente nell'area situata nella Città per la Scienza e la Tecnologia , SRTA-City, a Borg El-Arab, a 40 km da Alessandria d'Egitto. Lo rende noto Maire Tecnimont , precisando che KT-Kinetics Technology, parte del Gruppo Maire Tecnimont, è stata ...