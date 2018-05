Mafia | il gup | “Tentacoli clan arrivavano fino a Lidl e vigilantes del tribunale di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) Erano riusciti “a inserirsi nel mondo imprenditoriale lombardo e nazionale, ottenendo contratti di appalti di rilevante valore economico e spessore simbolico”. Ma anche ad “allungare i tentacolia lambire i vertici dell’amministrazione comunale meneghina”. Sono le parole utilizzate dal gup Giusy Barbara per motivare le condanne inflitte ai fratelli Alessandro e Nicola Fazio, a Luigi Alecci, Emanuele Micelotta e Giacomo Politi, legati almafioso dei Laudani. Ai Fazio fanno capo alcune società attive nel settore della sicurezza, compresa quella del palazzo di Giustizia di Milano. I due sono finiti al centro dell’indagine presunte infiltrazioni della famiglia catanese in appalti dellae della Securpolice. Per questo motivo nel febbraio scorso il gup Barbara aveva condannato undici imputati, che avevano scelto il rito abbreviato, a pene che vanno ...