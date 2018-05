Mafia Foggia | “così i clan inquinavano il Comune di Mattinata” La relazione del prefetto

Mafia - colpo da 8 milioni in un caveau a Catanzaro : arrestata banda foggiana. Azione militare concordata con le ‘ndrine : Portarono via 8 milioni di euro con un’Azione paramilitare durata in poco più di dieci minuti. Li ha arrestati la procura antiMafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, un anno e quattro mesi dopo l’assalto al caveau della società Sicurtransport di Caraffa. In manette sono finiti gli autori materiali della rapina da film, tutti appartenenti alla mala di Cerignola, nel Foggiano, specializzata in colpi di questo tipo, ...

A Foggia il padre del compianto Fumarulo - il dirigente simbolo dell'antiMafia sociale : 'Il merito principale di mio figlio è stato quello di lavorare sul campo'. Così questa mattina a Foggia il padre di Stefano Fumarulo, il dirigente ...

"No alla Mafia" - a Foggia la marcia di Libera con Don Ciotti : tributo a 900 vittime innocenti : Dopo dieci anni la Giornata della memoria e dell'impegno organizzata torna in Puglia "per raccontare le mafie del Foggiano e la loro radicata pericolosità"....

Mafia - don Ciotti : “A Foggia è mancata la volontà di denunciare. Diamo strumenti ai giovani - ci indicheranno la strada” : Qui Libera è arrivata prima dei morti ammazzati sotto il sole di agosto, prima dei rinforzi piovuti da Roma e degli arresti a raffica. L’annuncio di don Luigi Ciotti è datato 24 maggio 2017. Non c’era ancora stata la strage di San Marco in Lamis che ha fatto conoscere le mafie Foggiane in Italia, ma di agguati ce n’erano stati già parecchi tra il capoluogo dauno e il Gargano. Nella chiesa di San Pio X, il fondatore di Libera ...

Libera sceglie Foggia per ricordare vittime dei clan. AntiMafia : “Qui negazione e impunità”. Ciotti : “Silenzio si vince a scuola” : Quelle strade troppo spesso squassate dalle bombe e dal rumore dei proiettili oggi saranno la piazza principale nella quale Libera celebra la Giornata del ricordo delle oltre 970 vittime innocenti di mafia. Don Luigi Ciotti aveva annunciato lo scorso maggio il ‘trasloco’ da Locri a Foggia, perché i segni di un’escalation mafiosa “erano già palesi” da tempo (leggi l’intervista integrale) e “non basta la ...