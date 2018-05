Ma l' impresa resta questa semifinale

L'impresa corre col denaro digitale «Ma ritardi nei pagamenti e contanti restano una zavorra per la crescita» : Come dichiarato da Bill Ready, direttore operativo di PayPal, l'obiettivo è fornire un servizio a chi non ha un conto bancario, dando accesso all'economia digitale. Il titolo PayPal al Nasdaq negli ...

La Roma fa l'impresa - elimina il Barcellona di Messi e ora prova a restare lucida : La Roma ha fatto l'impresa e ha eliminato il Barcellona in Champions League. Allo Stadio Olimpico strapieno finisce 3-0, il punteggio che serviva per ribaltare il 4-1 del Camp Nou della settimana scorsa. Non sono bastati Messi e Suarez al Barca delle meraviglie per avere la meglio di questa Roma. Hanno segnato Dzeko nel primo tempo, poi De Rossi su rigore all'inizio della ripresa e ...

