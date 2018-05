“Ma è senza mutande!” Grande Fratello choc | eccone un’altra ‘In libertà’ davanti agli

#senzadime.it - parla il fondatore : “Ma quale renziano. Sono un elettore Pd - mi hanno strumentalizzato per i loro calcoli” : “E’ un renziano”, “fa parte di Leu”, “è un troll”, “fake news”, “un idiota”, “ha fatto una sciocchezza”. Dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina ai renziani ortodossi, dai responsabili nazionali della comunicazione ai notabili locali del partito: tutti ad attaccare Alberico De Luca, 35 anni, di Fasano (Brindisi), laureando in giurisprudenza, all’attivo alcuni progetti imprenditoriali. Un ragazzo come tanti, con idee politiche precise ma ...

“Mamma vado a una festa”. Poi il dramma a soli 15 anni. Solare e sempre allegra - si accascia di colpo senza vita. Solo dopo giorni la scoperta dietro quella morte assurda : il grido di rabbia dei genitori : Una festa per organizzata per rivedere gli amici di vecchia data, quelli che a causa di un trasferimento non aveva più potuto incrociare tutti i giorni come era stata abituata a fare in passato. E che però è finita in maniera tragica e inspiegabile, con una morte che fa gridare di rabbia e dolore una famiglia e che ha spinto i genitori di questa sfortunata ragazza a lanciare un appello disperato, invitando i suoi coetanei alla massima ...

MotoGp - Rossi dopo i fatti in Argentina : “Marquez senza senso - ma ora guardiamo al futuro” : MotoGp, Rossi dopo i fatti in Argentina: “Marquez senza senso, ma ora guardiamo al futuro” MotoGp, Rossi dopo i fatti in Argentina: “Marquez senza senso, ma ora guardiamo al futuro” Continua a leggere

Gli sms choc del vecchio cellulare di Russell Crowe. Vincono all’asta un’auto del “Gladiatore” - ma quando leggono i messaggi del telefono in macchina rimangono senza parole : “Ma è un mostro!” - ironizza qualcuno. Giudicate voi : quando pensiamo a Russell Crowe la prima cosa che in genere ci viene in mente a Massimo Decimo Meridio, quello di “Al mio ordine Scatenate l’inferno”, insomma al protagonista del mitico “Gladiatore”, film del 2000 diretto magistralmente da Ridley Scott. Eppure dopo l’incredibile successo del film ambientato nell’antica Roma, l’attore, incredibilmente doppiato da Luca Ward, ha passato un periodo non semplice. Dopo una felice parentesi per ...

“Ma qui…”. Il colpo di fortuna nel giorno del compleanno. Neo 18enne - le regalano un biglietto della lotteria per festeggiare. Lei gratta senza troppa convinzione. E la sua vita - ora invidiata da tutti - cambia per sempre : Il compleanno numero 18, quello che segna in molti paesi del mondo l’ingresso ufficiale nella maggior età, è un evento da festeggiare senza badare troppo a spese, abbandonandosi alla pazza gioia e preparandosi a una nuova fase, fatta di maggiori responsabilità ma anche una buona dose di libertà in più. I regali, poi, sono attesissimi. I giovani sognano una macchina nuova fiammante per mettere alla prova le capacità di guida appena ...

“Mandala a fan**”. Sgomento a C’è Posta per te. La storia di Anna e Sinibaldo ha lasciato il pubblico senza parole. La madre rifiuta e insulta il figlio. Ma le parole che rivolge alla nipotina sono terrificanti. Fischi a non finire : La decima puntata di C’è Posta per te è stata molto forte. In particolare il pubblico è rimasto molto colpito dalla storia di Anna e Sinibaldo, inconciliabili madre e figlio. L’uomo infatti non parla e non vede più la madre Anna perché ha abbandonato la moglie, i figli e ha costruito una seconda storia con Francesca. La signora Anna non ha mai accettato la separazione e per tale motivo non lo ha più voluto né vedere, né sentire. La ...

Doppio passaporto agli altoatesini - Vienna va avanti “Ma senza fretta” : Ci sono tutti tranne uno, l’ambasciatore italiano, attorno al tavolo del ministero degli Esteri austriaco in Minoritenplatz 8. Una poltrona vuota a Vienna, che condizionerà l’intero meeting. La ministra Karin Kneissl ha fatto preparare mini-Sacher, caffè e pasticcini, per accogliere col migliore dei «Willkommen» i consiglieri provinciali di Bolzano...

“Ma è impazzita? È nuda!”. Isola : Francesca Cipriani l’ha fatto davvero. La ex Pupa si spoglia davanti alle telecamere. Via il costume e i naufraghi - increduli - rimangono senza parole : Mettendo da parte il canna-gate e i suoi protagonisti, Francesca Cipriani è probabilmente il personaggio di questa 13esima edizione dell’Isola dei Famosi. Uno dei più forti in assoluto di quelli attualmente in gioco. Sin dalla prima puntata del reality, la ex Pupa ed ex gieffina si è ‘distinta’. Ricordate l’attacco di panico prima di lanciarsi dall’elicottero? E poi, nei giorni a seguire, il malore, gli ...