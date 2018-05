M5S | Toninelli | ' Regola due mandati? Parlerà Grillo'

M5S - Toninelli : "Non si rinuncia a Di Maio premier" : Il giorno dopo la fine delle consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, comincia l'attesa per la Direzione del Pd, che inizialmente era prevista per il 2 maggio, ma, a quanto pare, è stata fatta slittare al 3 per consentire a Matteo Renzi di tornare da un viaggio all'estero e prendervi parte. E questa attesa, come è ovvio, andrà avanti tra dichiarazioni da destra e da manca, fino a quando non si avrà qualcosa di concreto su cui ...

M5S-Pd alla prova della trattativa. Toninelli 'Ma non rinunciamo a Di Maio premier' : Per Orlando i malumori all'interno del Pd vanno superati chiarificando la prospettiva politica: 'Cerchiamo un accordo programmatico o andiamo diritti alle elezioni? Perché lo scenario è questo, non ...

Governo - Toninelli a base M5S : “Dialogo? Strategia dichiarata”. Il No di Calenda (Pd) : “Programma sarebbe di Grillo e Caseleggio” : Il giorno delle nuove consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, si aprono con le dichiarazioni di Danilo Toninelli all’ingresso di Montecitorio. La base M5S rumoreggia contro un accordo con il PD? “Non sono d’accordo. Stiamo facendo esattamente quello che diciamo da prima della campagna elettorale: cioè un appello a tutte le forze politiche nel caso in cui non avessimo avuto il 51%. Il contratto – ...

Toninelli del M5S dice che la flat tax può diventare progressiva : Roma, 24 apr. , askanews, 'Qualcuno fa finta di non capire o magari conosce poco la materia. La flat tax può diventare progressiva utilizzando la leva delle esenzioni, deduzioni e detrazioni fiscali.

Toninelli : Flat tax? Se non svantaggia poveri M5S d'accordo : "La semplificazione della tassazione è nel nostro programma. Se c'è un meccanismo per cui la Flat tax è costituzionale e non svantaggia i poveri, noi siamo d'accordo". Lo afferma il capogruppo del ...

M5S - Toninelli : "Spero in patto con Pd. Intesa possibile" : Luigi Di Maio ieri è stato molto chiaro dopo l'incontro con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel primo giro di consultazioni della seconda carica dello Stato: "Queste consultazioni dimostreranno che l’idea di un governo di centrodestra è fallita". E non ha tolto il veto su Silvio Berlusconi, anzi, lo ha rafforzato.E in attesa di un secondo giro di consultazioni di Casellati, il MoVimento 5 Stelle sembra già ...

Casellati ci riprova - Salvini : no a governo con il Pd. Toninelli (M5S) : «Se fallisce - spero nel Pd» : Via al secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per tentare di capire se esistono dei margini per formare un governo M5S-Lega. La...

M5S Toninelli “spero patto Pd - mai Berlusconi”/ Governo - Salvini “li convinco io” : Rosato “no ruota di scorta” : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: Toninelli invece chiude su Centrodestra, "accordo con Lega ma senza Berlusconi. Se fallisce Casellati, speriamo in un accordo col Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:23:00 GMT)

M5S - Toninelli : “Di Battista su Salvini-Dudù? La parola in sé si poteva evitare - ma cerchiamo di capire il contesto generale” : “Io ho profondo rispetto per le istituzioni e uno dei luoghi sacri è il Quirinale. Abbiamo visto quella scena con Salvini che leggeva un testo condiviso con il centrodestra e dietro Berlusconi che mimava e gesticolava, prendendo in giro se stesso, Salvini e lo stesso Quirinale”. Esordisce così, ai microfoni di Radio 102.5, il capogruppo M5s alla Camera, Danilo Toninelli, rispondendo a una domanda di Pierluigi Diaco sulla opportunità ...

Fallito il primo giro di colloqui - Casellati ci riprova. Toninelli : «Temi comuni tra M5S e Pd» : La presidente del Senato, che sta incontrando gli esponenti dei partiti, dovrà tornare al Colle per riferire l’esito entro venerdì 20 aprile. Ma i pentastellati ribadiscono: «Il veto su Silvio Berlusconi rimane»|