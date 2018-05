M5S pronto a ' infinity war'

Governo - Salvini : Pronto a dialogo con M5S. Di Maio : Subito al voto - : Il leader della Lega ribadisce la necessità di formare un esecutivo "che duri cinque anni per occuparci dell'emergenza del Paese che è il lavoro". Il leader pentastellato: "Nessuna alleanza possibile ...

Governo - Salvini : “Preincarico? Pronto a dare un governo al Paese. Escluso il Pd - spero che il M5S torni sulla terra” : “Escludendo per coerenza collaborazioni col Pd di Renzi, spero che i cinquestelle tornino sulla terra e abbiano voglia di dialogare, di costruire. Come centrodestra ce la metterò e ce la metteremo tutta. E ce la metterò tutta perché è il mio dovere”. Dichiara Matteo Salvini a Bergamo dove si trovava per la festa della Lega. Pronto per un preincarico? “Io sono Pronto per dare un governo a questo paese, abbiamo messo ...

M5S - voto del Sud a rischio Salvini pronto a 'rubarglielo' Il crollo dei grillini è iniziato : Il crollo dei grillini nelle lezioni in FVG è solo l’inizio di un declino nascosto ai più ma evidente ai più profondi analisti, così come la conferma che la Lega avrebbe vinto avanzando ancora Segui su affaritaliani.it

'Di Maio non può ricardidarsi - chi del M5S è pronto a farlo' : retroscena bomba del Big piddino - cambia tutto : David Parenzo , il 'comunistissimo' conduttore della Zanzara insieme con Giuseppe Cruciani, scrive su Twitter un gustoso retroscena sull'attuale stallo politico. 'Di Maio chiede di andare al voto', si ...

M5S pronto al modello Lazio : il poltronificio a due piazze : Lo chiamerebbero contratto di governo per l'Italia, semmai M5s e Pd riuscissero a stipularlo, non alleanza o accordo. La differenza sfugge, eppure a fianco delle prove di dialogo che si stanno reiterando, più o meno ravvicinate, tra Dem e grillini, esiste già uno schema: è quello del Lazio. La Regione guidata da Nicola Zingaretti si sta presentando ai cittadini come laboratorio di un accordo pardon contratto tra Pd e M5S. E alla prova dei fatti ...

Gli sherpa M5S-Pd ragionano sul contratto. Di Maio pronto anche a rinunciare all'abolizione totale del Jobs Act e della Buona scuola : La testa M5s non è al Friuli Venezia Giulia. Luigi Di Maio non ci ha messo piede nel giorno di chiusura della campagna elettorale, non vede il successo e non può alzare i toni contro Debora Serracchiani essendo il governatore uscente del Pd. Il cortocircuito sarebbe totale poiché in queste ore il capo politico grillino pensa solo al "contratto" di governo da siglare proprio con i dem. Un contratto che potrebbe essere ...

M5S pronto al governo col Pd : "Dialogo con Lega finisce qui" : Luigi Di Maio è pronto a governare con il Partito democratico. Il leader del Movimento 5 Stelle ha infatti deciso di accogliere l'aut aut di Maurizio Martina e chiudere qualsiasi trattativa con Lega e centrodestra. "Sono passati circa 50 giorni, abbiamo provato in tutti i modi e in tutte le forme a trovare un contratto di governo con Salvini, ma Matteo Salvini e la Lega hanno deciso di condannarsi all'irrilevanza per rispetto del loro alleato ...

Pronto contratto di Governo M5S. Di Maio lo offre a Salvini e Pd : ... il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un Governo di coalizione classico, anche perché la distanza dalla Lega e dal Partito Democratico su molti temi ...

Pronto contratto di Governo M5S. Di Maio lo offre a Salvini e Pd : Roma, 23 apr. , askanews, 'Sono emozionato ed orgoglioso di pubblicare la prima stesura del contratto di Governo con il quale vogliamo realizzare il cambiamento che gli italiani aspettano da tanto ...

Ministri : l’offerta di Di Maio alla Lega Ecco i dieci punti del contratto del M5S Pronto il mandato esplorativo per Fico : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve. La pausa di riflessione di Matteo Salvini non si è ancora conclusa, il pressing del Movimento 5 stelle per ora non ha persuaso il segretario, anche se «oggi tutti tirano la Lega per la giacchetta». «Sono ...

Berlusconi e Salvini : M5S aspetta la rottura dell'alleanza/ Governo - Di Maio pronto a ricucire con la Lega : Governo, Casellati da Mattarella: Berlusconi chiude ogni accordo, "mi sono rotto del M5s, che vadano a pulire i cessi". Accordo Di Maio-Salvini senza FI più vicino? incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Il Pd scommette ancora su governo M5S-Lega. Pronto però ad entrare in gioco per un governo istituzionale : Quando Silvio Berlusconi annuncia "un governo di centrodestra con alcuni esponenti del Pd", nella galassia dem più di qualcuno guarda con sospetto questa nuova uscita del leader di Forza Italia. Il cambio apparente di schema, pur essendo in corso un gioco in cui tutti i partiti provano a spaccare gli avversari, mette in allarme chi nel Pd dubita che col tempo possa maturare una scissione dei democratici. Non è un caso se pochi ...

Caos politico tra insulti Berlusconi a M5S e Salvini pronto al comando. Ma BTP piacciono ancora : ... sia sul mercato primario che su quello secondario, a dispetto del risultato delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, e a dispetto dell'attuale incertezza politica. A confermarlo è il ...