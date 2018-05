Lutto in Rai “Addio a un grande artista e lavoratore”  Con lui se ne va un pezzo

Pietro Marzotto : in fiera con gli operai - in auto con i sindacati. Il ricordo dei dipendenti. Lutto cittadino e messa il 2 maggio : VICENZA «Il braccio di ferro sui nuovi orari di lavoro degli operai durò quarantotto ore filate. Il conte non voleva darci soddisfazione, voleva inserire un vincolo sulla produttività: alle 5 del ...

Lutto nel cinema - addio a un mito. Simbolo di una generazione - il suo personaggio consegnato alla storia da una pellicola immortale. “Ci mancherai tantissimo” : Più che un attore. Un mito. Simbolo di un film poi diventato leggenda. Un passato sotto le armi, poi il cinema, il suo grande amore, e un personaggio che lo ha consegnato alla storia. Se la ricordano bene i quarantenni di oggi quella frase. E presto la impara anche chi muove i primi passi nel mondo del cinema. Una scomparsa, improvvisa, colpa delle complicazioni di una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Così, Ronald Lee Ermey detto ...

“Se n’è andata”. Lutto nel cinema italiano. Attrice - showgirl e stella ironica del piccolo e grande schermo. Una vita di successi e dolore : ‘’Ci mancherai…’’ : Nel novembre scorso era stata colpita da un’ischemia, si era ripresa ma oggi si è spenta a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Isabella Biagini, Attrice e showgirl, aveva 74 anni. A dicembre del 2016 dal suo appartamento in un palazzo di via Nomentana era partito un incendio ed era stata soccorsa dai vigili del fuoco. Nata nel 1943 a Roma, il suo vero nome era Concetta Biagini. ...

“Per tutti gli amici : purtroppo oggi ci ha lasciati”. Lutto in Rai. Con queste poche parole arriva il triste annuncio della famiglia. Colleghi distrutti. E la tv perde un altro pezzo di storia : “Per tutti gli amici: purtroppo oggi ci ha lasciati.” Firmato “la moglie e i figli”. Così, con queste poche righe, scritte sotto all’immagine di una candela accesa, la famiglia annuncia a mezzo Facebook la scomparsa di un uomo che ha fatto la storia in Rai, perché era la voce e il volto del calcio: è morto Ignazio Scardina, che dal 2000 al 2006 era stato il capo della redazione calcistica di Raisport, il ...

Rai - Lutto nel giornalismo sportivo : morto Ignazio Scardina - volto di 90esimo minuto : lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È morto a 70 anni Ignazio Scardina , voce e volto di 90esimo minuto e della Domenica sportiva . A darne notizia la famiglia su Facebook: 'Per tutti gli amici di Ignazio.

Rai Sport in Lutto - addio a Scardina : Nazionale. 'Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. la moglie e i figli' così su Facebook la famiglia ha comunicato la scomparsa di Ignazio Scardina, decano del giornalismo ...

FABRIZIO FRIZZI - MORTO PER EMORRAGIA CEREBRALE/ Ultime notizie : Rai in Lutto cambia i palinsesti - ecco come : FABRIZIO FRIZZI è MORTO nella notte a causa di un'EMORRAGIA CEREBRALE. Il conduttore de L'eredità aveva 60 anni ed era uno volti televisivi più amati della Rai. Le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Addio a Fabrizio Frizzi : Rai e Mediaset in Lutto. Tutti i programmi sospesi : Un dolore forte, intenso, unanime. Il tubo catodico per la scomparsa di Fabrizio Frizzi, del signore garbato del Servizio Pubblico, si ferma, mettendo in stand-by molti dei programmi previsti dal palinsesto. Dopo la sospensione di Storie italiane, Buono a sapersi e La prova del cuoco, si fermano anche Zero e lode, I soliti ignoti e, ovviamente, l’Eredità, orfana del suo conducente, della guida che fino a ieri intratteneva il pubblico e ...

