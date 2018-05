Lunedì nuove consultazioni di Mattarella | martedì si prova un governo

Mattarella convoca nuove consultazioni per Lunedì 7 maggio : Ora è ufficiale: lunedì 7 maggio , il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , avvierà un nuovo giro di consultazioni . Il capo dello Stato ha sostanzialmente deciso di dare qualche giorno di riflessione ai partiti e lunedì prossimo incontrerà tutti in un giorno. "A distanza di due mesi - comunica il Colle - le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggio ranza di governo". Il nuovo ...

Mattarella convoca nuove consultazioni<br>per Lunedì 7 maggio : Ora è ufficiale: lunedì 7 maggio , il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , avvierà un nuovo giro di consultazioni. Il capo dello Stato ha sostanzialmente deciso di dare qualche giorno di riflessione ai partiti e lunedì prossimo incontrerà tutti in un giorno. "A distanza di due mesi - comunica il Colle - le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggio ranza di governo". Il nuovo ...

Lunedi nuove consultazioni di Mattarella - in un solo giorno - : Roma, 3 mag. , askanews, 'A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi è tramontata ...

Lunedì si faranno nuove consultazioni : Sarà il quinto giro, stavolta in una sola giornata, "per verificare se i partiti propongano altre prospettive di maggioranza di governo" The post Lunedì si faranno nuove consultazioni appeared first on Il Post.