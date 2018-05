Lunedì nuove consultazioni al quirinale; Pd | Martina | ' Chiedo fiducia | coi cinque stelle

Governo : Lunedì nuove consultazioni di Mattarella - ecco il calendario : Il Capo dello Stato vuole capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate

Mattarella convoca nuove consultazioni per Lunedì 7 maggio : Ora è ufficiale: lunedì 7 maggio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avvierà un nuovo giro di consultazioni. Il capo dello Stato ha sostanzialmente deciso di dare qualche giorno di riflessione ai partiti e lunedì prossimo incontrerà tutti in un giorno. "A distanza di due mesi - comunica il Colle - le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo". Il nuovo ...

Mattarella : "A due mesi dal voto - nessuna maggioranza : nuove consultazioni Lunedì" : Il Quirinale: "A distanza di due mesi le posizioni dipartenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcunaprospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi ètramontata anche la possibilità di un'intesa tra Movimento 5Stelle e Partito Democratico".

Mattarella : “A due mesi dal voto - nessuna maggioranza : nuove consultazioni Lunedì” : Mattarella: “A due mesi dal voto, nessuna maggioranza: nuove consultazioni lunedì” Il Quirinale: “A distanza di due mesi le posizioni dipartenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcunaprospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi ètramontata anche la possibilità di un’intesa tra Movimento 5Stelle e Partito Democratico”. Continua a leggere

Governo - Lunedì nuove consultazioni. Mattarella : "Ditemi se ci sono altre maggioranze" : Il pesidente della Repubblica pressa i partiti. "Tramontata anche la possibile intesa M5s-Pd" Direzione Pd, si va verso la conta. Scintille Calenda-Fassino Mattarella prepara l'ultima carta. Governo ...

Mattarella in pressing : «Lunedì nuove consultazioni in un giorno» : Il Capo dello Stato in cerca di una soluzione di Governo: «A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza»...

