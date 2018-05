Luigi Favoloso e Mariana sempre più vicini al GF | lo scoop di Barbara d’Urso

Grande Fratello : Mariana Falace ci prova con Luigi Favoloso? : Luigi Favoloso cede alle attenzioni di Mariana Falace al GF 15? Con Patrizia Bonetti eliminata dal gioco, sembrerebbe che da qualche giorno Mariana Falace abbia puntato Luigi Favoloso. Pochi minuti fa, come mostrato dalla diretta del Grande Fratello su Mediase Extra, Mariana Falace si è distesa sulle gambe di Favoloso e si è concessa a dei grattini sul divano del salotto della Casa. Secondo alcuni inquilini è solo questione di tempo e tra i ...

Luigi Favoloso - dubbi su Patrizia : 'Se è stata con Gianluca Vacchi - come faccio a piacerle io?' : Primi dubbi di Luigi Favoloso sull'onestà dei sentimenti di Patrizia Bonetti. Pare infatti che l'ex fidanzato di Nina Moric fosse l'unico nella casa del Grande Fratello a non conoscere il passato ...

Gf 15 - Luigi Favoloso : "Volevo un figlio da Nina Moric - ma era contraria" : Il Grande Fratello diventa spesso un modo per lasciarsi andare a segreti e confessioni. Luigi Favoloso, l'ex fidanzato di Nina Moric (l'ha lasciato pochi giorni fa, lui è ancora nella Casa), ha rivelato di aver desiderato un figlio insieme a lei, ma la modella croata, già mamma di Carlos, avuto da Fabrizio Corona, non era pronta a questo passo. Sveglio è una parola grossa. Un post condiviso da Luigi Mario Favoloso (@lmFavolosofficial) ...

Luigi Favoloso al GF : “Volevo un figlio da Nina Moric - lei me l’ha negato” : Luigi Favoloso al Grande Fratello: il gieffino voleva un figlio da Nina Moric Luigi Favoloso al Grande Fratello fa una confessione importante. Il concorrente rivela durante un confessionale di aver desiderato un figlio insieme a Nina Moric. Pare, però, che la modella croata non fosse pronta a fare questo passo. Sappiamo bene che la showgirl […] L'articolo Luigi Favoloso al GF: “Volevo un figlio da Nina Moric, lei me l’ha ...

GF 15 - Aida Nizar attacca Nina Moric : Luigi Favoloso la difende : Aida Nizar punta il dito contro Nina Moric al Grande Fratello: Luigi Favoloso la difende Luigi Favoloso e Nina Moric dentro e fuori la Casa del Grande Fratello continuano a far discutere. Stasera, nello specifico, ad aver avuto qualcosa da ridire sulla loro storia è stata proprio Aida Nizar. Quest’ultima, infatti, ha attaccato senza mezzi […] L'articolo GF 15, Aida Nizar attacca Nina Moric: Luigi Favoloso la difende proviene da ...

Nina Moric e Luigi Favoloso : ecco il vero motivo dell’addio. La complicità con Patrizia - al Grande Fratello - non c’entra niente con la rottura. Ed è proprio la modella croata - adesso - a svelare tutto : Questo non deve essere un bel periodo per Nina Moric. Dopo quattro anni d’amore, la modella croata ha chiuso la relazione con Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ed è tornata a chiedere che il figlio Carlos, avuto dall’ex Fabrizio Corona, torni da lei. . Nina, infatti, spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell’aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna ...

Pomeriggio 5 : Luigi Favoloso esprime dei dubbi su Patrizia : Luigi Favoloso: è già crisi con Patrizia? Il dubbio a Pomeriggio Cinque Come poteva Barbara d’Urso non parlare a Pomeriggio 5 della coppia formata da Luigi Favoloso e Nina Moric, che si sono lasciati durante la scorsa diretta del Grande Fratello? Il concorrente, durante il corso della sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia, non ha mai nascosto di provare un certo interesse per Patrizia Bonetti. Nina, come ...

Nina Moric : ecco perchè ho lasciato Luigi Favoloso! : Tutti credono che Nina Moric abbia lasciato Luigi Favoloso a causa dell’intimità che si era creata nella casa del Grande Fratello tra lui e la coinquilina Patrizia Bonetti. Il vero motivo in realtà è un altro. Tuffiamoci per scoprire la verità! Nina Moric ha rilasciato un’intervista a cuore aperto al settimanale “Chi” dove spiega per quale motivo ha deciso di lasciare Luigi Favoloso. La modella croata ci tiene a ...

Al Grande Fratello 2018 è tempo di crisi : Luigi Favoloso e Aida Nizar tremano - chi sarà eliminato? : Al Grande Fratello 2018 è tempo di crisi. I gieffini quest'anno non sembrano pronti a voler giocare e scherzare, come è successo nelle scorse edizioni, portando dentro la casa uno spaccato di vita che quasi fa paura a chi guarda il programma: violenza, superficialità e pesantezza sono state le caratteristiche di queste prime due settimane che gli inquilini hanno passato nella casa più spiata d'Italia. A farne le spese è stato Baye Dame ...

Grande Fratello 15 : Luigi Favoloso i suoi racconti hot e le foto compromettenti su Telegram : Grande Fratello 15: Luigi Favoloso racconta le sue mirabili “avventure” tra foto a luci rosse e racconti hard sulla nota applicazione di messaggistica Telagram, simile a WhatsApp ma più sicura per certi scambi piccanti. Grande Fratello 15: Luigi Favoloso e le foto a luci rosse su Telegram Telegram è l’app di messaggistica veloce e sicura, che si può usare contemporaneamente dal telefono, dal tablet e dal pc. Il ragazzone napoletano la cui ...