aldiladelcinema

: Luca Mele tra gli ospiti del concorso di canto “San Vigilio In…Canto” - Aldiladelcinema : Luca Mele tra gli ospiti del concorso di canto “San Vigilio In…Canto” - LiciaGargiulo : Luca Mele tra gli ospiti del concorso di canto “San Vigilio In…Canto” - cocchi2a : RT @ValeMameli: @Luca_Mussati @BMascalchi @spinax64 @IlariaRicciP @_kuball_ @steal61 @ElioLannutti @XMERIDIO78 @m5sTess @manilamatic Non mi… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) “L’Associazione Culturale Sperimentiamo arte, musica, teatro”, come di consueto ha dato il via al VIIINazionale di Musicain…” e alla 10^ edizione delnazionale di Poesia “Giugno di San”. Ildedicato alla Musica è rivolto a tutte le scuole Primarie, gli Istituti Secondati di 1° e 2° grado, i Licei musicali, i Conservatori di musica e le Associazioni Culturali Musicali ed ha come obiettivo di stimolare l’interesse, la pratica e la diffusione della musica tra i giovani, favorendo la diffusione e lo scambio delle esperienze musicali maturate negli anni. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 13 maggio a Roma. A decretare i vincitori sarà una commissione composta da validi musicisti, concertisti ed esperti in didattica musicale, composizione, direzione corale. Ospite speciale della giornata del 13 maggio sarà il cantautore ...