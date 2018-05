optimaitalia

: L’outfit di Harry Styles nelle Filippine, icona di stile sul palco del Live On Tour: 'Un principe viola' (foto)… - OptiMagazine : L’outfit di Harry Styles nelle Filippine, icona di stile sul palco del Live On Tour: 'Un principe viola' (foto)… - artstvles : Ah comunque harry aveva l’outfit che ha indossato il 2 Aprile a Milano ok - hadelry : io se incontrassi Harry: SCUSA POSSO FOTOGRAFARTI SOLO L'OUTFIT? seguito da un 'quando hai intenzione di licenziare Lambert?' -

(Di giovedì 3 maggio 2018)per ilOn2018: un nuovo particolare outfit scatena l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo.Ormai si sa, adpiace stupire con outfit stravaganti e colori sgargianti: basti pensare che durante il recente concerto a Glasgow, in Scozia, il cantante è addirittura salito sulindossando il kilt, tipico completo scozzese che fa parte della tradizione del Paese.A Manila,ha sfoggiato un completo nero e viola realizzato e disegnato per lui esclusivamente dal giovanissimo stilista Harris Reed. L'outfit è stato talmente apprezzato che è stato ribattezzato "fiabesco", mentre lo stilista ha definito"Un principe in viola". Il cantante di Sign Of The Times a Manila ha indossato dei pantaloni neri lucidi e una camicia con risvolto crêpe-de-chine di seta lilla personalizzata con fiocco, abbinata ...